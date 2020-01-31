從哈登、衛少角色互換 看火箭問題與保羅的好

在波特蘭，火箭以112：125倒在拓荒者腳下，最近9場比賽輸了6場。火箭這場球三分球47投17中，三分球命中率3成62夠水準，兩名替補後衛麥克勒莫、瑞佛斯三分球17投10中，分別有攻下17分的超水準演出，但還是救不了火箭。

大多數人會把火箭輸球責任怪罪給哈登，這場球哈登打得像遊魂，18投5中，攻下18分、6失誤，完全不像聯盟得分王。哈登今年球季場均35.7分超人表演，最近6場比賽消失得無影無蹤。其次會把敗戰責任轉移歸咎教練丹東尼，丹東尼用人、防守、輪換、戰術、球權分配一直備受質疑。

最強0號大對決！衛斯特布魯克(左)表現跟里拉德(右)交手表現難分軒輊，但火箭最後竟然以13分之差慘敗給拓荒者。 美聯社 分享 facebook

火箭戰績29勝18敗，跟小牛並列西區第五。每個人都很好奇，火箭本季哈登和衛斯特布魯克兩大MVP超人合體，為什麼打不出預期戰績和表現？火箭最近一個很大改變是：衛斯特布魯克變成哈登，哈登變成衛斯布魯克，兩人角色互換，數據可以說明很多。

哈登去年12月場均37.3分，投籃命中率4成8，三分球命中率4成2，每場24.6次出手命中11.9球。今年1月哈登場均28分，投籃命中率3成5，三分球命中率2成5，每場出手掉到21次。

衛斯特布魯克去年12月場均 27.1分，投籃命中率4成2，三分球命中率2成2。每場出手23.9次命中10.2球。今年1月衛斯特布魯克場均32.6分，投籃命中率5成28，三分球命中率2成6，每場出手25次命中13.5球。

當哈登帶隊，擁有無限球權，無限單打開火，衛斯特布魯克同樣帶著機關槍上場，每場出手至少23次，火箭是一個樣。2020年1月，哈登三分手感失調，衛斯特布魯克取代哈登，擁有無限球權，恢復雷霆打法，衛斯特布魯克再現大三元機器表現，哈登同樣帶著機關槍上場，每場出手至少21次，火箭大概也是一個樣，但戰績稍差一點。

哈登(右)與衛斯特布魯克(左)近來似乎角色互換，變回雷霆時代的衛少主攻模式，哈登反而要配合他來打。 歐新社資料照片 分享 facebook

問題來了，當34歲保羅換成31歲衛斯特布魯克，火箭經過大半賽季磨合卻沒有更強更好。下半季哈登在火箭角色變成衛斯特布魯克，衛斯特布魯克完美取代哈登，兩人球權、角色互換互補，火箭依然沒有變得更好更強，那這是誰的問題？

那麼，火箭究竟少了什麼？例行賽47場比賽「實驗」中可以看見火箭幾個麻煩和困境。

1、不管哈登帶隊當老大，還是衛斯特布魯克帶隊，火箭差不多就是這個樣子。反而是被丟到雷霆的保羅把雷霆救活，原本被看衰、跳樓重建的雷霆，目前打出29勝20敗5成9勝率，穩穩站上西區第七，只落後火箭一場勝差。

2、衛斯特布魯克在雷霆11年，最終下定決心離去，雷霆也決定放手，因為雷霆已經看見「他帶不動球隊」，衛斯特布魯克也看見「待雷霆沒有未來」。

但衛斯特布魯克有沒有真正進化，更理解比賽，認清自己帶隊能力，這才是重點。雷霆決定跳樓重建，意外被保羅救活，現在是跳也不是，拚也不是。雷霆還是打算拋售35歲保羅，為他找到合適下家，畢竟年輕化才是雷霆要的方向和策略。

顯然火箭也沒有真正看清衛斯特布魯克個人能力和帶隊特質，火箭為了賭注+年輕化交易保羅，現在逐漸發覺球隊沒有變好，問題還是很多。

衛斯特布魯克(右)這麼強的身手竟然對火箭沒太大幫助，反而保羅(左)到了奧克拉荷瑪穩住了雷霆，兩隊現在剛好也只有1場勝差，實在讓人太意外。 美聯社 分享 facebook

3、從大半季看來，哈登和衛斯特布魯克都不像保羅，也都不是保羅，他們都不擅長帶領球隊，疏理進攻，把隊友融入戰術體系，幫助隊友取得成功的帶隊球星。儘管兩人個人能力、表現、爆發力都優於保羅，但火箭需要的是一個能帶領球隊前進的領袖，不只是得分機器或數據超人。

4、34歲防守前鋒塔克，主力中鋒卡培拉今年球季角色都在邊緣化，兩人能力或許沒有變差，但在火箭角色弱化、功能退化卻是事實。

球季打進行一半多一點點，火箭前鋒塔克(左)似乎已經燃料用盡，表現大幅下滑。 美聯社 分享 facebook

5、最佳第六人葛登本季傷傷停停上上下下，已經失去昔日穩定，不穩定輸出的葛登，季後賽極可能埋下更多變數。

火箭想要爭冠眼前最大敵人是自己，不是湖人、快艇、爵士，更不是金塊、小牛、雷霆，4月季後賽前火箭必須要先妥善解決自己的問題。