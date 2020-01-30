NBA／布萊恩驟逝 保羅：對每個人都是很大損失

保羅懷念布萊恩。美聯社 分享 facebook 好友「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）因直升機意外驟逝後，雷霆隊球星保羅（Chris Paul）以「私人因素」為由缺席了一場比賽，今天重返戰場的他坦言，失去布萊恩的悲痛仍在，「這對每個人都是很大的損失。」

保羅今天回歸貢獻9分、10助攻和7籃板，由於球隊從開賽就一路領先國王隊到比賽結束，他今天只打26分鐘就收工，球隊也在多特（Luguentz Dort）本季新高23分發揮下，以120：100帶走客場6連勝。

重返戰場的保羅說，悼念好友最好的方式，或許就是重回賽場，因為他相信若是小布自己也會如此；今天賽前現場也為9位罹難者默哀，還有球迷大喊「Kobe」直到蜂鳴聲響起。

多特也以自己方式和布萊恩致敬，他第三節獨拿12分，單節得分就超過本季其他場次的單場得分，保羅說：「比賽快結束時我和多特說，布萊恩或許會以他為榮，因為他拿了23分而且沒助攻，布萊恩就是會積極以對，且一直保持。」

雷霆教頭唐納文（Bill Donovan）提到，對保羅來說，今天比賽肯定摻有很多情緒，但他沒有影響場上表現，「他仍能找到隊友，做正確的決定，讓隊友得到空檔投籃的機會。」