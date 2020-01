NBA／布萊恩驟逝 保羅：對每個人都是很大損失

保羅懷念布萊恩。美聯社 分享 facebook 好友「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)因直升機意外驟逝後,雷霆隊球星保羅(Chris Paul)以「私人因素」為由缺席了一場比賽,今天重返戰場的他坦言,失去布萊恩的悲痛仍在,「這對每個人都是很大的損失。」

保羅今天回歸貢獻9分、10助攻和7籃板,由於球隊從開賽就一路領先國王隊到比賽結束,他今天只打26分鐘就收工,球隊也在多特(Luguentz Dort)本季新高23分發揮下,以120:100帶走客場6連勝。

重返戰場的保羅說,悼念好友最好的方式,或許就是重回賽場,因為他相信若是小布自己也會如此;今天賽前現場也為9位罹難者默哀,還有球迷大喊「Kobe」直到蜂鳴聲響起。

多特也以自己方式和布萊恩致敬,他第三節獨拿12分,單節得分就超過本季其他場次的單場得分,保羅說:「比賽快結束時我和多特說,布萊恩或許會以他為榮,因為他拿了23分而且沒助攻,布萊恩就是會積極以對,且一直保持。」

雷霆教頭唐納文(Bill Donovan)提到,對保羅來說,今天比賽肯定摻有很多情緒,但他沒有影響場上表現,「他仍能找到隊友,做正確的決定,讓隊友得到空檔投籃的機會。」

“Kobe wouldn’t have had it any other way.” - Chris Paul after the game. pic.twitter.com/qdJV792V6O