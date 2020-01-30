NBA／率籃網退活塞 厄文：我知布萊恩在天上看著我們

厄文。 法新社 分享 facebook 上一役因布萊恩（Kobe Bryant）突發意外驟逝而缺戰的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）今天歸隊，球隊在他與丁威迪（Spencer Dinwiddie）、普林斯（Taurean Prince）都拿下至少20分的帶領下，以125：115擊敗活塞隊。

布萊恩在台灣時間本月27日發生意外，與二女兒吉安娜都不幸遇難，而這個消息很快傳到厄文耳中，他悲痛不已，並且在比賽前一小時前決定棄賽，經過一段時間的沈澱，厄文昨天先與球隊進行訓練，今天正常出賽。

不過在賽前籃網為布萊恩所舉辦的哀悼儀式上厄文仍忍不住哀傷，流下男兒淚，籃網也為布萊恩父女留下兩人生前曾坐過的位置，並獻上鮮花表達哀思。

歸隊的厄文在上半場的表現並不突出，8次出手命中3球，僅拿下7分，不過籃網仍靠著丁威迪半場拿下17分帶領，搭配艾倫（Jarrett Allen）11分，半場打完領先活塞2分。

經過中場休息的調整，易籃後厄文找回手感，第三節獨拿11分，幫助球隊穩住領先優勢，決勝節再靠丁威迪單節貢獻10分，最終就以10分差勝出，也讓活塞吞下四連敗。

籃網以丁威迪28分、3籃板、6助攻最佳，普林斯22分、7籃板，缺戰一場的厄文則有20分、5籃板、5助攻，賽後厄文接受訪問時談到布萊恩時，情緒依舊激動，儘管他強忍淚水，仍忍不住哽咽。

厄文說：「我知道他（布萊恩）和Gigi都在天上看著我們，我想最美麗的事情是他聯繫著我們所有人。」而厄文也在讀秒階段換下場時，舉起左手指天，像是在向天上的布萊恩致意。