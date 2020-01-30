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NBA／歐拉迪波傷癒歸隊 溜馬延長賽鬥走公牛

2020-01-30 10:53聯合報 記者毛琬婷／即時報導

溜馬隊今天迎回缺陣一年多的歐拉迪波（Victor Oladipo），他在第四節讀秒階段轟進關鍵追平三分球，球隊最終在延長賽以115：106辛苦擊敗公牛隊，避免陷入連敗。

溜馬今天迎回上季遭遇右膝嚴重傷勢、賽季提前報銷的歐拉迪波，賽前溜馬主帥麥克米倫（Nate McMillan）表示，接下來的8場比賽會對他的出賽時間有所限制，同時球隊也正在適應歐拉迪波回歸，希望能產生良好的化學變化。

而經過一年多的休養與復健，歐拉迪波今天替補上陣，半場打完溜馬握有4分領先，不過第三節公牛在懷特（Coby White）單節9分帶領下，三節打完追成80平。

決勝節倒數五分鐘，公牛在薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）連拿5分帶領下，將領先優勢擴大至7分，不過接下來幾波攻勢未果，反讓溜馬波格登（Malcolm Brogdon）連拿4分追到1球之差，歐拉迪波在終場前10.3秒轟進追平三分彈，也讓比賽進入延長賽。

延長賽J‧哈勒戴（Justin Holiday）率先外線破網，波格登挑籃命中後又在外線開砲，他在延長賽貢獻15分中的7分，帶領球隊以9分差取勝，中止公牛的二連勝。

溜馬以華倫（T.J. Warren）25分最佳，沙波尼斯（Domantas Sabonis）15分、11籃板，另有4名球員得分達雙位數，而傷癒復出的歐拉迪波替補上陣21分鐘，繳出9分、2籃板、4助攻的成績。

溜馬公牛

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