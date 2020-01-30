NBA／布萊恩逝世後首度訓練 湖人主帥：想讓他感到驕傲

湖人在布萊恩過世之後首度練球，圖為格林投籃練習。 路透 分享 facebook 在「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）意外驟逝後，湖人隊團隊陷入哀傷情緒，原訂在29日進行本季第三度「落成內戰」也宣布延期，今天湖人團隊努力打起精神，首次進行完整訓練，訓練後主帥佛蓋爾（Frank Vogel）受訪，他說：「我們一直想要讓他（布萊恩）感到驕傲。」

布萊恩在台灣時間27日與二女兒吉安娜搭乘私人直升機卻發生意外，享年41歲，而他過世消息震驚全世界，而他之前所屬的湖人隊也大受打擊，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在聞訊後被捕捉到與妻子相擁而泣。

經過幾天的沈澱後，湖人團隊今天首次完整訓練，訓練後主帥佛蓋爾接受訪問，他首先表示，想代表湖人的大家向凡妮莎（Vanessa）和整個布萊恩家族對於此次布萊恩與吉安娜不幸離世表示最沈痛的哀悼。

「這件事深深的觸動我的家庭，我也是女兒們的父親，這真的太感傷了，對我們所有人而言都是極其悲痛的時刻。」佛蓋爾也被問到球隊是否要為了布萊恩全力拚戰本季，他說：「我們想要代表布萊恩所象徵的內容，這超越任何事情，我們想讓他感到驕傲，這一點是不會變的。」

在意外發生後，湖人團隊也陷入低氣壓，為了幫助大家走出哀傷情緒，球隊決定採取動作，在簡單投籃後大家一起用午餐，並進行交談，佛蓋爾說：「這加強球隊現在的凝聚力，我們在非常短的時間內成為一個家庭，也明白今年的重要性和所擁有的機會，這讓彼此更加團結緊密，他的影響力將永遠被人所記得。」