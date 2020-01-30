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NBA賽事精華- 灰熊 vs. 尼克 (1月30日)賽事精華- 公牛 vs. 溜馬 (1月30日)

NBA／今日戰績表 拓荒者里拉德發威打退火箭

2020-01-30 13:37聯合新聞網 整理

拓荒者隊里拉德(右)全場發威，助球隊打敗火箭。 路透
拓荒者隊里拉德(右)全場發威，助球隊打敗火箭。 路透
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NBA今日戰績表

公牛 106:115(OT) 溜馬

活塞 115:125 籃網

灰熊 127:106 尼克

爵士 120:127 馬刺

火箭 112:125 拓荒者

雷霆 120:100 國王

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 暴龍 vs. 騎士

08:00 黃蜂 vs. 巫師

08:30 76人 vs. 老鷹

09:00 勇士 vs. 塞爾蒂克(Eleven Sports 1)

11:30 爵士 vs. 金塊(緯來體育台)

11:30 國王 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

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