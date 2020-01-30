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NBA／眾球星換背號向布萊恩致敬 華克則陷入兩難

2020-01-30 07:48聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Brayant）日前意外驟逝震驚全世界，不少身穿8或24號的NBA球員為了向這位已故球星致敬選擇更換背號，不過塞爾蒂克隊後衛華克（Kemba Walker）則陷入兩難，目前仍未下定決心是否更換背號。

根據外媒報導，金塊隊普拉里（Mason Plumlee）決定從24號改穿7號，鵜鶘隊歐卡佛（Jahlil Okafor）則是8號換成9號，活塞隊莫里斯（Markieff Morris）也決定更換背號以緬懷布萊恩，他將從8號改穿88號球衣。

莫里斯談到更換背號的理由，「我只是想穿上印有兩個8號的球衣，這些都是為了布萊恩。」勇士隊巴克斯（Alec Burks）也更換背號改穿20號球衣。

而湖人後衛庫克（Quinn Cook）原本被號為2號，但此背號正是同樣死於此空難的布萊恩女兒吉安娜（Gianna）的背號，他認為吉安娜同樣也須獲得跟父親一樣的尊重，因此決定穿上布萊恩初期的8號加上吉安娜的2號所組成的28號。

不過同樣身穿8號球衣的塞爾蒂克後衛華克仍未下定決心是否更換背號，「我認真考慮不再穿8號球衣，但我內心很猶豫，希望繼續穿著8號帶著布萊恩的精神奮戰，不過他的生涯成就無人能比，也讓我萌生換背號的念頭。」

布萊恩塞爾蒂克華克

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