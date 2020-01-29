NBA／安比德復出戰穿24號 76人留勝悼念小飛俠

安比德(右)穿著24號球衣。 路透 分享 facebook 相隔3周的回歸第一戰，76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）今天穿上24號球衣致敬來自費城的湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），並以24分表現率隊以115：104擊敗勇士隊。

今天熱身前，安比德和其他76人球員都穿上布萊恩的24號和8號球衣，球隊賽前並舉行了追思儀式，取消兩隊球員介紹，改播放布萊恩2015年12月最後一次作客費城的影片。

小布出身費城，高中時期率勞爾梅里恩高中打下相隔53年的冠軍，今天33號球衣被裱框展出在球場中，76人也以33秒默哀的方式，悼念兩天前因直升機意外驟逝的9位罹難者。

安比德也獲得24號已經被76人退休的名人堂前輩瓊斯（Famer Bobby）點頭，換下原本的21號，改穿上「小飛俠」代表背號；76人當家後衛西蒙斯（Ben Simmons）球鞋上則分別寫下「Mamba Forever」和「RIP Gigi」，悼念空難中一起離世的布萊恩父女。

安比德左手指韌帶撕裂前場均有23.4分、12.3籃板，缺陣3周回歸前，他特別致電1983年打下總冠軍的前輩瓊斯，希望瓊斯能讓他使用已經被球隊退休的背號，瓊斯也點頭，並且表示：「我和他說，去盡力防守，因為這是24號在我心中的代表。我感謝他打了電話給我，很高興有這機會和他通話。」

穿上24號球衣的安比德，第二節讀秒階段飆進三分球，助隊以59：54領先進入下半場，加上全場24分、10籃板帶動，率隊留下主場勝利。

76人教頭布朗（Brett Brown）提到，今天賽前他並沒特別談到布萊恩的意外，但他強調：「我今晚就是來贏球，我想這就是對不可思議對手的最好致敬方式，我以這樣的精神去執教。」