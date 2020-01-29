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NBA／今日戰績表 暴龍大勝老鷹拉出8連勝

2020-01-29 11:33聯合新聞網 整理

暴龍隊席亞康(中)攻下24分9籃板助隊大勝老鷹，拉出8連勝。 路透
暴龍隊席亞康(中)攻下24分9籃板助隊大勝老鷹，拉出8連勝。 路透
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NBA今日戰績表

尼克 92:97 黃蜂

勇士 104:115 76人

鵜鶘 125:111 騎士

塞爾蒂克 109:101 熱火

老鷹 114:130 暴龍

金塊 96:104 灰熊

巫師 : 公鹿

太陽 : 獨行俠

快艇 vs. 湖人(延期舉行)

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 公牛 vs. 溜馬

08:30 活塞 vs. 籃網

08:30 灰熊 vs. 尼克

09:30 爵士 vs. 馬刺(Eleven Sports 1)

11:00火箭 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 雷霆 vs. 國王

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