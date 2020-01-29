NBA／致敬Kobe 丁威迪、羅斯換下8號背號

丁迪威決定更換背號。 法新社 分享 facebook 湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝消息震驚各界，籃網隊後衛丁威迪（Spencer Dinwiddie）和魔術隊後衛羅斯（Terrence Ross）不約而同換下原本的背號8號，向永遠的「小飛俠」致敬。

布萊恩曾穿著8號球衣和「紫金軍團」共享3座總冠軍，之後改披24號戰袍，兩個背號都已被湖人退休；丁威迪今天在推特上宣布，將從8號改穿26，他的說法是因為兒子在4月20日出生、自己生日則是4月6日，巧合的是和布萊恩同機罹難的二女兒吉安娜（Gianna Bryant）是穿2號，和小布第2個背號加總也是26。

丁威迪曾提到，他孩提時代的偶像就是布萊恩，「小飛俠」遇難後他難掩複雜情緒，回憶和小布的交流，「他和我說過，在他的書上，我是全明星賽球員。之前人們會討論人氣票選，而我不在其中，所以他和我說，我不需要被選擇，因為我已經是全明星賽球員了。這些話不是從我的家人口中說出，而是他。」

Everything in life evolves. #26 🙏🏾 — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) January 28, 2020

魔術稍後也跟進宣布，下場比賽開始到球季結束，羅斯都會將原本8號背後改成31號。

通常背號更換通常是季前就要提出並通過聯盟申請，且截止日期是上一季的2月15日前，不過聯盟為布萊恩放寬規定，丁威迪和羅斯的改變背號都以特案處理通過。

聯盟也准許吉安娜的偶像、老鷹隊後衛楊恩（Trae Young）日前比賽先穿上8號球衣，之後再換回原本的11號。