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布萊恩與魚的小故事: 被釣上就不值得被放生

2020-01-28 20:47聯合報 編譯張佑生╱即時報導

ESPN曾報導，布萊恩昔日在湖人的隊友某日去釣魚，釣上一條魚後予以放生，並將捉放全程錄影後傳給布萊恩。

布萊恩回傳簡訊，反應是：這條魚自己竟然不小心到上鉤，實在不值得被放生。引述報導的英國泰晤士報認為，這個小故事充分反映出布萊恩爭強好勝的性格。

北美職業冰球聯盟27日在達拉斯比賽賽前悼念布萊恩。法新社
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