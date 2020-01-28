親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

臉書爆粗口罵蘇貞昌禁口罩出口是「狗官臭流氓」 范瑋琪認錯道歉

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA焦點球員- Buddy Hield轟下42分 (1月28日)精彩演出- Bam Adebayo大三元 (1月28日)

NBA／今日戰績表 各隊賽前續追悼布萊恩

2020-01-28 12:51聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

騎士 115:100 活塞

魔術 92:113 熱火

馬刺 109:110 公牛

國王 133:129(OT) 灰狼

獨行俠 107:97 雷霆

火箭 126:117 爵士

魔術與熱火賽前進行追思Kobe活動。 美聯社
魔術與熱火賽前進行追思Kobe活動。 美聯社
分享

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 勇士 vs. 76人

08:00 尼克 vs. 黃蜂

08:30 鵜鶘 vs. 騎士

08:30 老鷹 vs. 暴龍

09:00 塞爾蒂克 vs. 熱火(愛爾達體育1台)

09:00 巫師 vs. 公鹿

09:00 金塊 vs. 灰熊

09:30 太陽 vs. 獨行俠(緯來體育台)

快艇 vs. 湖人 延期

NBA戰績排行

體育火箭

相關新聞

NBA／緬懷布萊恩 活塞全隊穿8號、24號進場

2020-01-28 11:10

NBA／難接受布萊恩父女猝逝 楊恩稱日前才同視訊

2020-01-28 12:05

NBA／Kobe驟逝衝擊 快艇、湖人同城大戰延期

2020-01-28 09:22

NBA／場均52.7分獲單周最佳 里拉德：為布萊恩而戰

2020-01-28 13:00

NBA／破例再穿Kobe簽名鞋 唐西奇29分率隊奪勝

2020-01-28 12:40

NBA／布萊恩猝逝太慟 保羅「私人理由」缺賽

2020-01-28 09:33

NBA／深受布萊恩死訊打擊 厄文私人因素缺賽

2020-01-27 15:18

NBA／湖人球迷不可思議長射 一球賺進300萬

2020-01-27 14:30

NBA／換上與布萊恩合照 柯瑞：信仰正受考驗

2020-01-27 14:00

NBA／深受布萊恩二女兒喜愛 楊恩穿8號致敬

2020-01-27 11:45

NBA／才破前輩紀錄 詹皇聞布萊恩驟逝落淚

2020-01-27 10:40

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00
看更多

熱門文章

NBA／深受布萊恩死訊打擊 厄文私人因素缺賽

2020-01-27 15:18

等不到Kobe灌籃大賽助拳 哈沃德發洋蔥文

2020-01-27 16:56

Kobe曾捐助竹縣偏鄉 重建風災毀損的體育館

2020-01-27 13:58

省略等候程序以示尊崇 傳布萊恩將率先進名人堂

2020-01-28 06:27

籃球／同天生日且當過隊友 林書豪IG悼念布萊恩

2020-01-27 14:15

NBA／Kobe驟逝衝擊 快艇、湖人同城大戰延期

2020-01-28 09:22

獻花紀念遇難布萊恩 洛城球迷分享催淚故事

2020-01-28 11:00

沈澱1天打破沉默 詹皇發誓延續布萊恩精神

2020-01-28 11:52

墜機地點不易抵達 Kobe直升機失事調查需耗數周

2020-01-27 15:30

為何常以直升機代步？布萊恩曾透露原因

2020-01-28 09:18

NBA／布萊恩猝逝太慟 保羅「私人理由」缺賽

2020-01-28 09:33

NBA／緬懷布萊恩 活塞全隊穿8號、24號進場

2020-01-28 11:10

曾5度訪台！Kobe到貓空禪修 堪稱「最愛寶島」球星

2020-01-27 19:02

少了Kobe不像LA 市政廳打上紫金燈光紀念

2020-01-28 10:09

Nike不發布萊恩災難財 傳線上商店停售相關產品

2020-01-28 12:20

Kobe為何當年將8號球衣換成24？背後原因曝光

2020-01-27 15:23

NBA／破例再穿Kobe簽名鞋 唐西奇29分率隊奪勝

2020-01-28 12:40

澳網／納達爾闖8強 戴黑帽悼Kobe

2020-01-27 20:09

等待霧散…小布直升機盤旋六次撞山

2020-01-27 23:07

一生球場商場兩得意 NBA傳奇球星布萊恩殞落

2020-01-28 03:45

最支持女籃的球星 Kobe驟逝WNBA球星悲痛

2020-01-27 17:44

「小飛俠」告別 如球風般猝不及防

2020-01-27 23:03

每天陪練 小布曾自豪有「女」承衣缽

2020-01-27 23:12

NBA／難接受布萊恩父女猝逝 楊恩稱日前才同視訊

2020-01-28 12:05

滿滿洋蔥！Nike、adidas發文悼念「老大」曼巴精神永存

2020-01-27 14:33

冰球／黃金驟死賽擊敗哈薩克 U18中華青女隊史上首度升上一級差一勝

2020-01-27 20:12

湖人主場辦葛萊美獎 點亮布萊恩退休背號

2020-01-28 10:28

不服輸、不願輸 Kobe就是我們這一代的喬丹

2020-01-27 16:57

MLB／旅美有真實力 挑戰百萬簽約金不是夢

2020-01-28 08:00

貓空禪修、建體育館 布萊恩最愛寶島來5次

2020-01-27 23:14

澳網／謝淑薇、詹皓晴混雙落馬 台將僅存詹詠然

2020-01-27 19:06

懷念布萊恩 歐尼爾難忘雙方家人互動

2020-01-27 15:00

布萊恩15年來台 曾教小學生拍照必備3要件

2020-01-27 13:33

澳網／瓦文卡賽前悼念Kobe 基里洛斯穿小布8號球衣

2020-01-27 16:35

「很難說再見」 全球齊聲哀悼Kobe

2020-01-27 23:10

中職／7冠教頭洪一中 要讓悍將火力最大化

2020-01-27 15:15

NBA／湖人球迷不可思議長射 一球賺進300萬

2020-01-27 14:30

MLB／旅美拚大聯盟 50萬美元簽約金是門檻？

2020-01-28 08:00

Kobe專機當天獲特殊飛行許可 恐因濃霧致墜機

2020-01-28 11:48

NBA傳奇球星布萊恩墜機身亡 享年41歲

2020-01-27 23:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top