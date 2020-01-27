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NBA／今日戰績表 布萊恩驟逝各隊賽前齊哀悼

2020-01-27 14:42聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

火箭 110:117 金塊

暴龍 110:106 馬刺

巫師 133:152 老鷹

籃網 97:110 尼克

快艇 112:97 魔術

太陽 109:114 灰熊

塞爾蒂克 108:123 鵜鶘

溜馬 129:139 拓荒者

Kobe震撼NBA，今日出賽的各隊均在賽前為布萊恩哀悼致意。 美聯社
Kobe震撼NBA，今日出賽的各隊均在賽前為布萊恩哀悼致意。 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 騎士 vs. 活塞

08:30 魔術 vs. 熱火

09:00 馬刺 vs. 公牛

09:00 國王 vs. 灰狼

09:00 獨行俠 vs. 雷霆(緯來體育台)

10:00 火箭 vs. 爵士(愛爾達體育1台、緯來體育台D-Live)

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