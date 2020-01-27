NBA／湖人球迷不可思議長射 一球賺進300萬

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊1月5日的比賽，加州居民布魯克斯（左）在串場活動從中場投進一球，獲得10萬美元的獎金，賽後觀眾爭相與他合影。 中央社 分享 facebook

NBA場上主角總是球星，但球迷偶爾神來一筆也能轟動全場。1月5日一名球迷從球場中央長射，把球投進籃框，拿到獎金10萬美元（約新台幣300萬元）。

職業運動經常在空檔辦活動來娛樂球迷。1月5日在洛杉磯湖人隊主場，串場活動的精彩程度不輸球賽本身。加州居民布魯克斯（Evan Brooks）投進不可思議的一球，賺到獎金還瞬間成了人氣王。

湖人隊在自家擊敗來訪的底特律活塞，賽後1萬8897名觀眾散場時，拿著大型支票紙板的布魯克斯被群眾包圍，爭相合照，很多人上前握手擊掌，沾沾這幸運的手氣。

「橘郡紀事報」（The Orange County Register）報導，10萬美元得主布魯克斯來自加州南部的拉哈布拉（La Habra），今年27歲。投進這球除了運氣好，原來他曾是籃球校隊。

他高中就是籃球隊的一員，大學到內布拉斯加州（Nebraska）效力全美大學體育聯盟NCAA第二級的查德隆州立學院（Chadron State College），主打後衛，每場平均得11.8分，三分球命中率43.9%。

這筆獎金由拉斯維加斯的知名度假飯店提供，與湖人隊合作10多年，透過中場活動打知名度。從2006年以來，布魯克斯是第11名大獎得主。