親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎疫情防控多休三天！陸宣布：春節假延長到2月2日

紅包行情大調查！這裡一包1萬6…家長崩潰

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事懶人包 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

NBA／柯比註定死於直升機墜毀意外？ 2012年推特文章神預言

2020-01-27 07:43聯合新聞網 綜合報導

布萊恩與妻子凡妮莎。 美聯社
布萊恩與妻子凡妮莎。 美聯社
分享

NBA湖人隊退役球星柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）於美東時間26日下午1點因直升機墜毀意外不幸喪生，同行9人包括他13歲的小女兒全部罹難，消息證實後震驚各界。卻有網友意外翻出一則2012年的推特訊息，上面精準預言「柯比將會死於直升機意外」讓所有仍無法接受此一悲訊的球迷大呼不可思議。

該則推特的發出時間為2012年11月13日，上面只簡單寫了一句「柯比將會死於直升機意外」。網友們將其奉為先知，並紛紛在推文下面「許願」，希望原作者能「開金口」實現他們的願望，甚至有人希望他預言美國總統川普死去。但也有網友表示，在柯比逝世，所有人都很悲痛的當下，網友們似乎不該一股腦的起鬨，根本是非常愚蠢的行為。

事實上，該則推文或許並非什麼「神預言」。2010年就有媒體曾報導柯比會坐直升機通勤，由於並非常見交通方式，也引起廣泛討論。而在該推特文在網路上瘋傳之後，作者本人也在下面回應「Fuck. 我很抱歉... Fuck fuck fuck」，似乎非常懊悔自己的烏鴉嘴。

直升機川普

相關新聞

NBA／參加女兒籃球賽墜機…Kobe享年41歲 機上9乘客無人生還

2020-01-27 07:31

NBA／球星Kobe與13歲女兒同機罹難 傳直升機墜毀前就已起火

2020-01-27 07:43

NBA／布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台NBA球星

2020-01-27 07:52

NBA／球星布萊恩墜機身亡 川普、歐巴馬同哀

2020-01-27 08:05

NBA／憶柯比「致親愛的籃球」短片 「你給了6歲男孩的夢 我永遠愛你」

2020-01-27 08:00

NBA／傳奇球星Kobe Byant 驚傳墜機身亡

2020-01-27 06:39

永別黑曼巴：NBA巨星Kobe Bryant洛杉磯墜機身亡，享年41歲

2020-01-27 06:14

NBA／湖人隊傳奇布萊恩墜機身亡 13歲女兒同機喪生

2020-01-27 05:51

快訊／NBA傳奇球星KOBE柯比布萊恩驚傳墜機身亡　享年41歲

2020-01-27 04:23

NBA／「小飛俠」布萊恩搭直升機墜毀身亡 享年41歲

2020-01-27 04:16
看更多

熱門文章

NBA／「小飛俠」布萊恩搭直升機墜毀身亡 享年41歲

2020-01-27 04:16

快訊／NBA傳奇球星KOBE柯比布萊恩驚傳墜機身亡　享年41歲

2020-01-27 04:23

NBA／湖人隊傳奇布萊恩墜機身亡 13歲女兒同機喪生

2020-01-27 05:51

NBA／傳奇球星Kobe Byant 驚傳墜機身亡

2020-01-27 06:39

NBA／詹姆斯破布萊恩得分里程碑 升史上第三

2020-01-26 11:32

NBA／不因手擁7冠自居 歐瑞痛批比戒指數愚蠢

2020-01-26 14:02

NBA／參加女兒籃球賽墜機…Kobe享年41歲 機上9乘客無人生還

2020-01-27 07:31

NBA／詹皇超越自己 布萊恩第一時間獻祝賀

2020-01-26 14:25

NBA／詹皇紀錄夜留遺憾 76人擋下湖人反撲收勝

2020-01-26 14:30

NBA／威廉森登場聲勢不減反增 喬丹、波總皆讚不絕口

2020-01-26 10:49

NBA／衛少展現領袖氣質 率火箭挺過哈登低潮

2020-01-26 14:43

NBA／意外成酒駕受害者 帕森斯返加州休養

2020-01-26 10:30

NBA／被譏數據拿「三單」 格林舉冠軍戒指數回擊

2020-01-26 10:33

NBA／柯比註定死於直升機墜毀意外？ 2012年推特文章神預言

2020-01-27 07:43

NBA／快艇被爆化學效應出狀況 球員斥假新聞

2020-01-26 10:37

澳網／3天3連戰照吃對手 謝淑薇搭檔闖女雙8強

2020-01-26 09:34

NBA／厄文挺身轟45分 籃網延長爆發克活塞

2020-01-26 11:30

NBA／戈貝爾火鍋立功 爵士力壓獨行俠4連勝

2020-01-26 09:25

NBA／金童魅力無法擋 斯洛維尼亞找唐西奇當宣傳大使

2020-01-26 15:01

NBA／保羅攜施羅德串連火網 雷霆擒灰狼奪5連勝

2020-01-26 14:34

NBA／拉文再率公牛降騎士 1周2度對決合飆86分

2020-01-26 11:48

MLB／回應太空人偷暗號醜聞 道奇球員：不要假冠軍

2020-01-26 14:29

武漢肺炎疫情嚴重！中國棄辦奧運女足資格賽 擬移師雪梨

2020-01-26 22:25

2020中職看點／看諸葛洪中 智鬥3菜鳥教頭

2020-01-27 00:00

NBA／球星Kobe與13歲女兒同機罹難 傳直升機墜毀前就已起火

2020-01-27 07:43

NBA／球星布萊恩墜機身亡 川普、歐巴馬同哀

2020-01-27 08:05

NBA／布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台NBA球星

2020-01-27 07:52

日職／明星臉新教頭 高津跟大餅有相同難題待解

2020-01-27 07:00

NBA／憶柯比「致親愛的籃球」短片 「你給了6歲男孩的夢 我永遠愛你」

2020-01-27 08:00

中職／帶菜鳥練功 葉君璋拚球隊重生

2020-01-27 00:00

中職／誰是味全龍鐵捕？葉總肖想江忠垣4年

2020-01-27 08:00

體操／先求美再求難 蔡恆政教學當成寫論文

2020-01-26 11:25

中職／誰是味全龍鐵捕？ 主戰捕手3+1競爭激烈

2020-01-27 08:00

永別黑曼巴：NBA巨星Kobe Bryant洛杉磯墜機身亡，享年41歲

2020-01-27 06:14

澳網／喬科維奇11度打進8強 球后巴蒂3盤驚險過關

2020-01-26 22:24

體操／丁華恬懷抱夢想 更教會她堅持

2020-01-26 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top