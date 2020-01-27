NBA／柯比註定死於直升機墜毀意外？ 2012年推特文章神預言

布萊恩與妻子凡妮莎。 美聯社 分享 facebook

NBA湖人隊退役球星柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）於美東時間26日下午1點因直升機墜毀意外不幸喪生，同行9人包括他13歲的小女兒全部罹難，消息證實後震驚各界。卻有網友意外翻出一則2012年的推特訊息，上面精準預言「柯比將會死於直升機意外」讓所有仍無法接受此一悲訊的球迷大呼不可思議。

該則推特的發出時間為2012年11月13日，上面只簡單寫了一句「柯比將會死於直升機意外」。網友們將其奉為先知，並紛紛在推文下面「許願」，希望原作者能「開金口」實現他們的願望，甚至有人希望他預言美國總統川普死去。但也有網友表示，在柯比逝世，所有人都很悲痛的當下，網友們似乎不該一股腦的起鬨，根本是非常愚蠢的行為。

事實上，該則推文或許並非什麼「神預言」。2010年就有媒體曾報導柯比會坐直升機通勤，由於並非常見交通方式，也引起廣泛討論。而在該推特文在網路上瘋傳之後，作者本人也在下面回應「Fuck. 我很抱歉... Fuck fuck fuck」，似乎非常懊悔自己的烏鴉嘴。