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NBA／布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台NBA球星

2020-01-27 07:52中央社 台北27日電

前美國職籃NBA洛杉磯湖人當家球星布萊恩，台北時間今晨傳出墜機身亡。生前共5次訪台的他，堪稱是最愛台的NBA球星之一，他受訪時也曾數次透露他非常喜歡台灣。

在全球擁有廣大粉絲的前NBA球星布萊恩（KobeBryant），今天搭乘私人直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）罹難、享年41歲；他的13歲的二女兒吉安娜（Gianna）也在這起意外中身亡。

布萊恩自高中畢業後就進入NBA，生涯效力湖人20個球季，他在2015-16球季結束後高掛球鞋退役，他傳奇且璀璨的職業生涯共18度入選明星賽、拿過5次總冠軍。

有別於其他NBA球星訪台行程多半行禮如儀，布萊恩的場子幾乎都是「來真的」，2015年他旋風訪台，在台大體育館舉行「打出名堂籃球訓練營」，不但開放國內籃壇球員和他1對1在場上過招，也詳細透露個人招牌動作的精髓，讓現場球迷為之瘋狂。

在台擁有超高人氣的布萊恩，過去訪台時也數次提到他非常喜歡台灣，他在2016年退役前最後一次參與明星賽，就曾預告他將再次造訪台灣，當年他也兌現承諾，在2016年6月26日第5度造訪寶島，在訓練營指導台灣年輕球員。

退役後的布萊恩雖已淡出球迷視線，沒想到再有消息傳出，竟是墜機逝世噩耗，讓不少球迷難以接受，也有粉絲崩潰表示明明是大過年，卻希望今天是愚人節。

NBA傳奇球星Kobe Bryant，生涯締造許多輝煌紀錄。圖／翻攝臉書
NBA傳奇球星Kobe Bryant，生涯締造許多輝煌紀錄。圖／翻攝臉書
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