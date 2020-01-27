NBA／參加女兒籃球賽墜機…Kobe享年41歲 機上9乘客無人生還

NBA史上最佳球員之一，洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩特（Kobe Bryant）26日在搭乘直升機到加州卡拉巴薩斯（Calabasas）途中，不幸墜機身亡，享年41歲。

柯比與13歲的二女兒Gianna不幸均在墜機中罹難。圖為2009年湖人奪下總冠軍時，柯比親吻Gianna畫面。 路透 分享 facebook

機上九乘客 無人生還

直升機上共有九名乘客，無人生還，其中還包括布萊恩特13歲的二女兒Gianna Maria-Onore Bryant，布萊恩特原本是要飛去參加一場女兒的籃球賽，機上乘客還有另一名球員與隨行家長。

墜機發生在西岸時間約早上10點，發生在距離洛杉磯市中心西北方約30英里。根據美聯社報導，直升機型號為Sikorsky S-76，目前尚不清楚墜機原因。

湖人隊球員與教練則是在26日從費城飛回洛杉磯的飛機上得知噩耗，全體都不敢相信這個事實。

生涯總得分排名NBA第3

布萊恩特20年NBA生涯均效力於洛杉磯湖人隊，曾18度入選明星賽、五度贏得總冠軍，兩度NBA得分王、當選一次年度MVP，公認為NBA史上最佳球員之一，退休時生涯總得分排名NBA第三，剛於25日在費城被湖人隊詹姆斯（LeBron James）打破。

布萊恩特與超級中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）的組合，為湖人隊贏得三次總冠軍，既是隊友、又曾互相討厭，是NBA史上最成功、最傳奇、最具話題性的搭檔之一。

「我無法形容現在的痛心，」歐尼爾在社群媒體上說，「失去了我的朋友、兄弟、一起贏得冠軍的夥伴，我會非常想念你。」

NBA球員 震驚 難過 心碎

NBA球員工會發表聲明：「我們為布萊恩特驟逝的消息感到震驚與難過，言語無法形容他為球員、NBA、與籃球運動所帶來的貢獻，這是籃壇重大的損失，我們因此而心碎。」

NBA在26日下午開打、多倫多暴龍隊在聖安東尼奧出戰馬刺隊的比賽，雙方球員在開賽後先後刻意進攻24秒違例，向背號24號的布萊恩特致敬，全場球迷高喊「Kobe」。

柯比退役後仍非常活躍，更以「致親愛的籃球」（Dear Basketball）贏得2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。