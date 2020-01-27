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NBA／傳奇球星Kobe Byant 驚傳墜機身亡

2020-01-27 06:39聯合報 記者張宏業／台北即時報導

NBA傳奇球星Kobe Bryant在美國時間上午10點左右，搭乘私人直升機，飛行加州「卡拉巴薩斯」區域時，直升機突然起火失事，Kobe 墜機身亡，享年41歲，消息證實後轟動全美，全世界各地球迷難以置信。

Kobe Bryant綽號「黑曼巴」，曾被喻是籃球大帝喬丹接班人，他生前曾經造訪過台灣，替知名運動用品旗艦店開幕剪綵，在台灣擁有大批粉絲，也是許球員心中的偶像。

據美國TMZ媒體報導，Kobe Bryant其他4位乘客私人直升機的成員，無人生還，事故原因還在調查，Kobe的妻子瓦妮莎（Vanessa）並不在直升機上。

Kobe Bryant在2016年賽季後宣布退休，職業生涯都在湖人隊效力，他共拿下5座NBA總冠軍，參加18次全明星賽，也是史上最年輕得到25000分的球員，2009年Kobe 協助湖人隊拿下總冠軍時，曾獲前美國總統歐巴馬召見進入白宮接受表揚。

湖人隊現役當家球星詹姆斯說，他15歲時有幸曾在籃球訓練營遇見Kobe，當時Kobe告訴他，如果想成為1名偉大球員，一定要刻苦訓練，聽聞Kobe去世的消息，詹姆斯表示「這實在太瘋狂了。」

前馬刺隊球星Tony Parker在推特貼文表示，他非常傷心，Kobe Bryant是真正傳奇人物，也是他的朋友，希望Kobe 在天堂安息。

NBA傳奇球星Kobe Bryant，生涯締造許多輝煌紀錄。圖／翻攝臉書
NBA傳奇球星Kobe Bryant，生涯締造許多輝煌紀錄。圖／翻攝臉書
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NBA傳奇球星Kobe Bryant。圖／翻攝臉書
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KobeKobe Bryant湖人

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