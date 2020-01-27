NBA／湖人隊傳奇布萊恩墜機身亡 13歲女兒同機喪生

小飛俠布萊恩（右）曾五度贏得NBA總冠軍。左為俠客歐尼爾。 歐新社 分享 facebook NBA史上最佳球員之一，洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）26日在搭乘直升機到加州卡拉巴薩斯（Calabasas）途中，不幸墜機身亡，得年41歲。

直升機上共有五名乘客，無人生還，其中還包括柯比的13歲的二女兒Gianna Maria-Onore Bryant，柯比原本是要飛去參加一場女兒的籃球賽。

墜機發生在西岸時間約早上10點，發生在距離洛杉磯市中心西北方約30英里。根據美聯社報導，直昇機型號為Sikorsky S-76，目前尚不清楚墜機原因。

柯比進入NBA後，就經常以直升機作為交通工具，以避開南加惡名昭彰的塞車問題。在球員時代，他到比賽或練球幾乎都是倚賴直昇機，即使退役之後也持續這樣的移動方式。

根據美聯社報導，卡拉巴薩斯當地26日早上有濃霧，當地也有居民有聽到低空的飛機或直升機飛行的聲音、接著一聲巨響。

柯比20年NBA生涯均效力於洛杉磯湖人隊，曾18度入選明星賽、五度贏得總冠軍，兩度NBA得分王、當選一次年度MVP，公認為NBA史上最佳球員之一，退休時生涯總得分排名NBA第三，剛在25日被詹姆斯（LeBron James）打破。

柯比退役後仍非常活躍，更以「致親愛的籃球」（Dear Basketball）贏得2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。

NBA球員工會發表聲明：「我們為柯比驟逝的消息感到震驚與難過，言語無法形容他為球員、NBA、與籃球運動所帶來的貢獻，這是籃壇重大的損失，我們因此而心碎。」