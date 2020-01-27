NBA／「小飛俠」布萊恩搭直升機墜毀身亡 得年41歲

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NBA前湖人球星布萊恩墜機身亡。 路透 分享 facebook 據美國媒體TMZ報導，NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）搭乘私人的直升機墜毀不幸喪生，得年41歲，同機無人生還，包括他共5人死亡。

洛杉磯縣警長部門證實，布萊恩搭乘的直升機在美東時間27日下午1點在加利福尼亞州卡拉巴薩斯墜毀。

據悉柯比經常使用私人直升機出行，他在為湖人隊打球時，就經常從新港灘（Newport Beach）搭乘直升機前往湖人主場史泰博中心（Staples Center）。