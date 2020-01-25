親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎確診台商跑舞廳 高市追蹤80餘人

台裔美軍女中校回台尋根 有段父不詳坎坷童年時光

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事懶人包 (1月25日)賽事精華- 溜馬 vs. 勇士 (1月25日)

NBA首場巴黎例行賽 安特托昆博30分率公鹿滅黃蜂

2020-01-25 18:27中央社 巴黎24日綜合外電報導

圖為密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo...
圖為密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）。 歐新社
分享
美國職籃NBA今天首次在法國巴黎進行海外例行賽，密爾瓦基公鹿「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出30分、16籃板、6助攻，率隊以116比103擊敗夏洛特黃蜂

公鹿在上半場落後，直到第3節末段才追到78比78平手，比賽進入第4節，替補球員康納頓（Pat Connaughton）灌籃以80比78超前黃蜂。

之後公鹿諸將聯手發威，柯佛（Kyle Korver）3罰皆中，密道頓（Kate Middleton）射進一計三分彈，助公鹿在第4節開始沒多久就打出一波11比2攻勢，並一路領先至比賽結束。

除了安特托昆博拿下「雙十」表現，公鹿後衛布萊索（Eric Bledsoe）也砍下20分，板凳出發的希爾（George Hill）貢獻16分，密道頓挹注14分，羅培茲（Brook Lopez）拿下12分。

整體而言，公鹿全場投籃命中率達50.6%，黃蜂只有37.2%，但黃蜂板凳球員表現較佳，替補上陣的蒙克（Malik Monk）摘下31分，威廉斯（Marvin Williams）也挹注18分。

黃鋒後衛葛理翰（Devonte' Graham）繳出19分及全隊最多的7籃板，羅齊爾（Terry Rozier）也有13分貢獻。

公鹿今天拿下8連勝後，本季例行賽戰績來到40勝6敗，創下隊史最佳的前46場比賽戰績。過去的隊史最佳紀錄是在1970至71年球季，當時公鹿的前46場比賽戰績是39勝7敗，最後拿下當年球季總冠軍。

公鹿目前戰績高居全聯盟龍頭。黃鋒則寫下8連敗，目前以15勝31敗排名東區聯盟第12。

公鹿黃蜂Giannis Antetokounmpo

延伸閱讀

開季46戰豪奪40勝 公鹿創史上第7次

NBA球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥吃30分16板...

NBA／例行賽首登法國 安戴托昆波領軍8連勝

相關新聞

NBA／衛少狂飆45分10助攻 火箭力壓灰狼

2020-01-25 13:43

NBA／例行賽首登法國 安戴托昆波領軍8連勝

2020-01-25 11:01

NBA／雷納德生涯首獲大三元 快艇客場險勝熱火

2020-01-25 12:30

NBA／塞爾蒂克陷傷兵麻煩 華克飆37分力退魔術

2020-01-25 11:22

NBA／席亞康、羅瑞合拿49分 暴龍斬獲6連勝

2020-01-25 11:42

NBA／熱火強勢回歸 東區東南組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／三大強權鼎立 東區大西洋組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／華倫33分領銜 溜馬近8戰奪7勝

2020-01-25 14:51

NBA／傑克森、布魯克斯聯手56分 灰熊重返西區第8

2020-01-25 14:05

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥吃30分16板率隊8連勝

2020-01-25 13:55

NBA／布克飆35分10助攻 太陽終結作客聖城11連敗

2020-01-25 13:08

NBA／雷霆7人得分兩位數 主場痛宰老鷹

2020-01-25 13:06

NBA／約柯奇全能演出勝鵜鶘 威廉森「麻辣鍋」受矚目

2020-01-25 12:09

NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

2020-01-25 09:43

NBA／從發展聯盟到明星賽先發 席亞康：夢想成真

2020-01-25 08:00

NBA／力挺巴特勒 巴克利：值得入選明星賽先發

2020-01-25 08:00

NBA／里拉德轟47分無用 唐西奇助獨行俠取勝

2020-01-24 14:05

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00
看更多

熱門文章

桌球／捷報！不讓對手吃下任何一局 莊智淵將5度征奧運

2020-01-25 07:51

NBA／約柯奇全能演出勝鵜鶘 威廉森「麻辣鍋」受矚目

2020-01-25 12:09

NBA／雷納德生涯首獲大三元 快艇客場險勝熱火

2020-01-25 12:30

NBA／衛少狂飆45分10助攻 火箭力壓灰狼

2020-01-25 13:43

NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

2020-01-25 09:43

NBA／例行賽首登法國 安戴托昆波領軍8連勝

2020-01-25 11:01

澳網／頭號種子謝淑薇搭檔再下一城 女雙晉16強

2020-01-25 12:08

NBA／塞爾蒂克陷傷兵麻煩 華克飆37分力退魔術

2020-01-25 11:22

NBA／力挺巴特勒 巴克利：值得入選明星賽先發

2020-01-25 08:00

SBL／球賽前後吃什麼 解密球員習慣

2020-01-25 09:46

中職／味全最老新球隊 葉君璋率菜龍打底

2020-01-25 08:00

NBA／傑克森、布魯克斯聯手56分 灰熊重返西區第8

2020-01-25 14:05

NBA／布克飆35分10助攻 太陽終結作客聖城11連敗

2020-01-25 13:08

中職／教頭全新面孔 四隊齊換創新紀錄

2020-01-25 08:00

NBA／席亞康、羅瑞合拿49分 暴龍斬獲6連勝

2020-01-25 11:42

NBA／雷霆7人得分兩位數 主場痛宰老鷹

2020-01-25 13:06

棒球／大叔燃燒棒球魂 合體校園小鮮肉

2020-01-25 08:00

NBA／華倫33分領銜 溜馬近8戰奪7勝

2020-01-25 14:51

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥吃30分16板率隊8連勝

2020-01-25 13:55

棒球／大專校友聯盟 串起學長學弟棒球情

2020-01-25 08:00

澳網／詹家姊妹混雙分頭出擊 姊姊詹詠然率先取頭香

2020-01-25 16:41

籃球／縱橫賽場逾30年 陳傳仁無悔裁判人生

2020-01-25 09:49

納達爾直落三擊敗卡瑞諾 晉級澳網16強

2020-01-25 18:31

NBA首場巴黎例行賽 安特托昆博30分率公鹿滅黃蜂

2020-01-25 18:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top