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NBA／今日戰績表 爵士壓制獨行俠唐西奇拉出4連勝

2020-01-26 08:59聯合新聞網 整理

爵士隊全力防堵唐西奇(中)進攻。 美聯社
爵士隊全力防堵唐西奇(中)進攻。 美聯社
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NBA今日戰績表

獨行俠107:112 爵士

籃網: 活塞

公牛: 騎士

雷霆: 灰狼

湖人: 76人

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30火箭 vs. 金塊

05:00 暴龍 vs. 馬刺

07:00 巫師 vs. 老鷹

07:00 籃網 vs. 尼克

07:00 快艇 vs. 魔術

07:00 太陽 vs. 灰熊

07:00 塞爾蒂克 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

10:00 溜馬 vs. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

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