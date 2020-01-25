親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

澳洲確診首例武漢肺炎患者 華裔男曾去過武漢

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事精華- 公鹿 vs. 黃蜂 (1月25日)焦點球員- Giannis Antetokounmpo (1月25日)

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥吃30分16板率隊8連勝

2020-01-25 10:05聯合新聞網 整理

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波強攻30分16籃板擊敗黃蜂率軍8連勝，且首支達到40勝...
公鹿隊「字母哥」安戴托昆波強攻30分16籃板擊敗黃蜂率軍8連勝，且首支達到40勝隊伍。 美聯社
分享

NBA今日戰績表

公鹿116:103 黃蜂

灰熊125:112 活塞

塞爾蒂克109:98 魔術

暴龍: 尼克

快艇: 熱火

國王: 公牛

火箭: 灰狼

金塊: 鵜鶘

老鷹: 雷霆

太陽: 馬刺

溜馬: 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

06:00 獨行俠 vs. 爵士(緯來體育台12:00播出)

08:00 籃網 vs. 活塞

09:00 公牛 vs. 騎士

09:00 雷霆 vs. 灰狼

09:30 湖人 vs. 76人(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

體育火箭

相關新聞

NBA／熱火強勢回歸 東區東南組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／三大強權鼎立 東區大西洋組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／從發展聯盟到明星賽先發 席亞康：夢想成真

2020-01-25 08:00

NBA／力挺巴特勒 巴克利：值得入選明星賽先發

2020-01-25 08:00

NBA／里拉德轟47分無用 唐西奇助獨行俠取勝

2020-01-24 14:05

NBA／威廉森初登場受矚目 轉播收視率開紅盤

2020-01-24 13:12

NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

2020-01-25 09:43

NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯大三元大勝籃網

2020-01-24 12:01

NBA／詹姆斯本季第10次大三元 湖人大破籃網

2020-01-24 11:59

NBA／比爾狂飆36分 巫師客場力壓騎士

2020-01-24 11:43

NBA／唐西奇人氣狂飆 詹皇以來最年輕明星賽先發

2020-01-24 11:22

NBA／傷！柯瑞、杜蘭特．厄文無緣明星賽先發

2020-01-24 11:01

NBA／攜手入選明星賽先發 唐西奇、楊恩創紀錄

2020-01-24 10:54

NBA／生涯16次明星賽先發 詹姆斯史上首位

2020-01-24 10:44

NBA／明星賽先發出爐 詹姆斯字母哥再當隊長

2020-01-24 10:27

重建黑馬逆境而生 保羅影響力打造雷霆新面貌

2020-01-24 07:00

公鹿一騎絕塵 東區中央組半季總體檢

2020-01-23 07:00

好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

2020-01-23 07:00

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00

耶誕大戰擋下霸主公鹿 76人篡位信心大增

2019-12-27 07:00

季中大賽問題多 取代耶誕大戰不一定比較好

2019-12-26 07:00
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯本季第10次大三元 湖人大破籃網

2020-01-24 11:59

澳網／小威廉絲爆冷敗給王薔 中國球迷除夕狂喜

2020-01-24 12:37

NBA／唐西奇人氣狂飆 詹皇以來最年輕明星賽先發

2020-01-24 11:22

NBA／里拉德轟47分無用 唐西奇助獨行俠取勝

2020-01-24 14:05

桌球／捷報！不讓對手吃下任何一局 莊智淵將5度征奧運

2020-01-25 07:51

NBA／威廉森初登場受矚目 轉播收視率開紅盤

2020-01-24 13:12

澳網／女雙頭號種子首場亮相 謝淑薇與搭檔奪勝

2020-01-24 11:15

NBA／從發展聯盟到明星賽先發 席亞康：夢想成真

2020-01-25 08:00

NBA／力挺巴特勒 巴克利：值得入選明星賽先發

2020-01-25 08:00

NBA／熱火強勢回歸 東區東南組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／三大強權鼎立 東區大西洋組半季總體檢

2020-01-25 08:30

NBA／比爾狂飆36分 巫師客場力壓騎士

2020-01-24 11:43

中職／味全最老新球隊 葉君璋率菜龍打底

2020-01-25 08:00

NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯大三元大勝籃網

2020-01-24 12:01

高球／79歲老將謝敏男 入選日本職業高球名人堂

2020-01-24 13:39

中職／教頭全新面孔 四隊齊換創新紀錄

2020-01-25 08:00

棒球／大叔燃燒棒球魂 合體校園小鮮肉

2020-01-25 08:00

棒球／大專校友聯盟 串起學長學弟棒球情

2020-01-25 08:00

SBL／球賽前後吃什麼 解密球員習慣

2020-01-25 09:46

NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

2020-01-25 09:43

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥吃30分16板率隊8連勝

2020-01-25 10:05

籃球／縱橫賽場逾30年 陳傳仁無悔裁判人生

2020-01-25 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top