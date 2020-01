NBA／球迷另類壯舉 30天攻占30隊大螢幕

NBA球迷另類壯舉,30天攻占30隊大螢幕。 擷圖自David DeLooper推特 分享 facebook 美國職業籃球聯盟NBA過去30天的比賽裡,30支球隊的主場大螢幕裡,都看得到戴魯柏(David DeLooper)穿著奇裝異服、瘋狂跳舞的身影。

這個來自費城的28歲青年,23日於波特蘭拓荒者隊的主場摩達中心(Moda Center)第1節的暫停休息時間,登上球場的大螢幕,也達成「30天30支球隊30次亮相」(30 for 30 for 30)的壯舉。

戴魯柏這30天內奔波全美球場,除了誇張的舞蹈動作外,因應每支球隊的主場,穿著符合在地特色的特殊裝扮,用盡心思捕捉攝影機的注意。

像是在洛杉磯湖人主場,他穿著湖人球衣、頭上戴著洛杉磯美食Taco的造型帽子;在紐約尼克隊主場,他把自己扮成自由女神。

地方媒體報導,戴魯柏的公司老闆也支持他追求夢想,同意他請假30天。

他和朋友一起搭飛機、開車,跑遍NBA全部球隊的主場,最後在拓荒者隊的摩達中心攻頂成功。連NBA官方的社群媒體帳號也向他的圓夢之旅道賀。

NBA球賽的暫停時間,大螢幕會把鏡頭給場邊球迷,敢秀、有創意的球迷就有機會上鏡頭。

戴魯柏在新澤西州長大,從小是紐約尼克球迷,不過一直到大學跟人家打鬥牛賽之後,才真正愛上籃球。他現在住費城,最常看76人隊的比賽。

戴魯柏說,他到球場除了觀賞球賽,更愛看場外球迷的創意,「無論比賽是贏20分,還是輸20分,大螢幕上的一個動作,經常可炒熱全場氣氛,這真的很酷」。

經過30天全美跑透透,戴魯柏完成夢想後,除了回家好好睡一覺外,他還欠媽媽一個耶誕節,「我們可能要重新過一次耶誕節,因為今年沒好好陪她」。

