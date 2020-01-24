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NBA賽事精華- 巫師 vs. 騎士 (1月24日)精彩演出- LeBron James大三元 (1月24日)

NBA／今日戰績表 湖人詹姆斯大三元大勝籃網

2020-01-24 12:01聯合新聞網 整理

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NBA今日戰績表

巫師 124:112 騎士

湖人 128:123 籃網

獨行俠 : 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:00 公鹿 vs. 黃蜂

08:00 灰熊 vs. 活塞

08:00 塞爾蒂克 vs. 魔術

08:30 暴龍 vs. 尼克

09:00 快艇 vs. 熱火(緯來體育台11:30播出)

09:00 國王 vs. 公牛

09:00 火箭 vs. 灰狼(Eleven Sports 1)

09:00 金塊 vs. 鵜鶘(緯來體育台)

09:00 老鷹 vs. 雷霆

09:30 太陽 vs. 馬刺

11:30 溜馬 vs. 勇士(愛爾達體育1台)

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