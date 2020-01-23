NBA／再戰灌籃大賽 哈沃德想找布萊恩幫忙

哈沃德(後)與布萊恩先前是湖人隊友。 路透 分享 facebook 重返湖人隊的中鋒哈沃德（Dwight Howard）和過往傳出有嫌隙的「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）關係融冰，他今天受訪還透露，下月在芝加哥舉行的明星賽，希望小布為他參加灌籃大賽「助拳」。

湖人今天以100：92擊敗尼克隊後，哈沃德提到這個靈感，「我試著找來布萊恩，所以如果我能把所有湖人球迷號召到飯店，請布萊恩幫忙我的灌籃大賽，一定會很棒，能成真就太好了。」

兩人曾在2012到13年一起穿上「紫金軍團」戰袍，但化學效應不如預期，本季哈沃德因卡珍斯（DeMarcus Cousins）左膝前十字韌帶撕裂被找回湖人，現已是目前西區龍頭重要的禁區戰力。

哈沃德上度參加灌籃大賽已是2009年，當時他還是魔術隊的當家「魔獸」，超過10年再參賽，上月剛過34歲生日的他笑說：「我猜我會是史上最老的灌籃大賽參加者。」

他休季期間減重30磅，為參加灌籃大賽，計畫再進行3周半更嚴格的體能訓練，「我感覺現在是整個職業生涯身體狀況最好的時刻，所以為什麼不去展現，發揮百分之135，看看會發生什麼事？」他也提到，其他參賽者的年紀都遠小於自己，必須找到些有娛樂性的新花招吸引球迷，布萊恩的加入就是構想之一。

「我開口問他了嗎？還沒。」哈沃德笑說，希望球迷先當說客，「我需要大家去說『嘿，布萊恩，你可以在灌籃大賽加入幫助哈沃德嗎？』這樣真的很不錯。」