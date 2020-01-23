好友諾亞無聲引退 帕森斯殊途同歸空留憾

一場車禍，讓遠離主流媒體焦點已久的老鷹前鋒帕森斯再度被人討論。令人難過的是，這一次他被討論的原因依舊和他的傷勢有關，只是這次受的傷更嚴重。無論是因為打球而受到的反覆膝傷，還是因為車禍而受到的多重傷勢，帕森斯都同樣面臨生涯可能就此告終的威脅。

老鷹後衛帕森斯(中)原本就奮力掙扎只為在球場上找回一席之地，但近來不幸遇車禍受到重傷，職業生涯恐怕要畫上句點。 美聯社 分享 facebook

之前在灰熊時期，簽了大約又不能上場的帕森斯，就已經被許多人認為他的NBA生涯走到了盡頭。2018年末，他在灰熊的最後一季，球隊對他已經毫無興趣和信心，那時，即使醫療團隊認為帕森斯的身體狀況可以上場比賽，不過他依舊沒球可打，甚至被要求去發展聯盟打球。

事情發展至此，帕森斯已經從一個全明星等級的看板球星，變成一個球團亟欲丟包的不良債權。但他仍然願意降格以求，配合球隊的計畫去打發展聯盟，只要球隊能給他一個明確的回歸時間表。在談判的過程中，帕森斯等同無限期離隊，最後在雙方磋商將近一個月之後，同意讓他在明星賽後重回球員名單。但帕森斯最終沒有能在灰熊成功復活，曾經賴以成名的得分效率和防守能力不再，31歲的他只能黯然離開。在2019年夏天被交易老鷹，到另一支重建中的球隊找機會東山再起。

帕森斯(左)在火箭和小牛時期都還是隊中主力，但到灰熊後因傷逐漸淪為板凳球員，3季總共只出賽95場，其中先發只有45場。 歐新社資料照片 分享 facebook

這一季當帕森斯回到美國東南區的亞特蘭大時，由於這裡距離喬治亞大學只有一個小時的車程，不禁讓人回想到他當年發跡的佛羅里達大學。帕森斯在NBA打滾了九個球季之後，彷彿就像是一趟旅程，繞了一大圈又再回到了原點。這兩校在美式足球上是死敵的世仇，但在籃球上，佛大的成績遠遠超過對手。一提到佛大，也讓人想到帕森斯最有名的學長之一–前公牛的明星中鋒諾亞。兩人的位置和球風都不同，生涯的軌跡沒有太多交集，帕森斯的場上成就也比不上學長，但他們兩人在生涯高峰之後，確實都長期承受著相似的心理壓力：做為人氣球星，在因為簽了大約之後，卻長期受困傷勢而無法繳出原有的表現，就此一路被人質疑和嘲諷。

做為土生土長的佛州人，帕森斯在佛大的生涯表現其實算不上驚人或耀眼，畢竟他是在球隊連兩年奪下全國冠軍之後才入隊，接下來佛大就連續兩年打不進全國64強。到了第三年，佛大雖然止步第一輪，但第四年就打進了菁英八強。而這兩季，做為主力球員的帕森斯也常演出關鍵表現，能在球隊落後的情況下，以三分逆轉對手，更成為校史第一個贏得東南聯盟(SEC)年度球員獎項的球員。然而，帕森斯投入NBA選秀時的履歷表依舊不夠出色。

反觀諾亞，卻是幫助佛羅里達大學在2006年及2007年連續兩年奪下全國冠軍時的攻防主角，他活躍的表現，讓創下二連霸紀錄的佛大主帥唐諾文，就此打下個人在NCAA的歷史地位，不只讓自己打進了NBA，成為首輪第九順位的新秀，也打通了唐諾文前往NBA執教的大門。不過，眼下的唐諾文仍是雷霆總教練，諾亞卻已經幾乎無球可打。

和學長諾亞比起來，得等到第二輪才在第38順位被火箭撿走的帕森斯，他一路的竄起就像是個灰姑娘般的奇蹟。他在火箭三年，不只快速搶下先發位置，也和林書豪配合，成為球團重點培養的球星。後來在他成為受限自由球員時，也馬上被獨行俠的老闆庫班用三年四千六百萬的報價搶走，從此爬上了一線薪星的位置。雖然他在達拉斯開始反覆受到膝傷的困擾，出賽時間也受到限制，最後甚至還動刀解決，但2016年灰熊仍是大膽出手，和他簽下了四年九千四百萬的大型合約。

帕森斯(左)跟林書豪(右)在場上曾經有非常不錯的搭配，林書豪幫他製造了不少三分球出手機會，兩人可以說是魚幫水，水幫魚。 歐新社資料照片 分享 facebook

他在灰熊這段期間，對雙方來說都是一場災難。不只首季就傷停，而且是三年內第三度膝蓋受傷。而右膝的痠痛，後來也一直讓他無法正常出賽。經歷了三年的反覆缺賽，帕森斯在場上的戰力、作用和形象都一落千丈，不只遠離了球迷的焦點，球團也對帕森斯完全失去信心和興趣，就算他已經恢復健康，球隊也已經沒有他的位置。

而在這個時候，諾亞來到了曼菲斯。沒有人想到，帕森斯會在這個時候有機會和學長同隊打球。也沒人想到這兩名佛大前後期的明星球員，會在灰熊一起努力從糾纏不清的傷勢中起身。那時的諾亞，已不再是公牛時期那個曾入選年度第一隊，以及年度最佳防守球員的全明星。即使尼克曾在2016年用四年七千二百萬簽下他，但諾亞在多次受傷之後表現已不若以往，最後不到兩年就被球隊給丟掉。這一切的發展，聽起來和帕森斯有驚人的相似。

諾亞(右)和帕森斯(左)都曾在場上叱吒風雲，也都拿到高薪，但最後在灰熊聚首後卻又同時成為天涯淪落人。 歐新社資料照片 分享 facebook

沒有很多人知道，這兩人是好朋友。當年諾亞要從佛大畢業之前，仍努力為學校召募新秀。那時帕森斯是許多大學瞄準的高中畢業生，而他在訪校的過程中，就是由諾亞負責接待的任務，根據帕森斯自己後來的說法，他算是被諾亞給拉進佛大校隊，兩人也就此一路保持聯絡。沒能在大學時代合作的兩人，在職業生涯的唯一一季交會，卻可能就是最後的合作，而這唯一的一季，兩人只能在掙扎中求生存，努力地想要繼續延續球員生命。兩人直到2019年2月才有機會同場出賽，最終也只實際合作了13 場比賽，而灰熊輸了其中7場。去年球季結束，兩人也都離開了灰熊。

今年帕森斯在亞特蘭大的復出之路走得並不順利，即使球隊戰績打不起來，他依舊沒有上場機會。老鷹這一季聚集了不少需要證明自己的資深球員，除了帕森斯之外，還有卡特，透納和帕克。眼看聯盟最資深的老將卡特不斷在場上創造歷史，與他同齡的透納也還能上場跑龍套，而比他年輕的帕克同樣數度受傷，卻成功打出復活跡象，這一切對帕森斯來說，已經非常煎熬，不料又來一場雪上加霜的車禍，讓他的努力復出受到重大打擊。

這一季，帕森斯在老鷹只用替補的身份打了五場比賽， 場均不到3分，而諾亞身上據說仍有傷勢，也還沒有任何球隊要他。兩人的生涯到此，可能就是盡頭。在這可能的終點站之前，回放帕森斯過去的紀錄，始終會看到諾亞的影子，兩人也一直背著傷勢和壓力想要重新找回自己。無論生涯是否就此告終，兩人的一路以來的努力依舊值得掌聲。