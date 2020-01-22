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NBA賽事精華- 快艇 vs. 獨行俠 (1月22日)今日五大好球 (1月22日)

NBA／鮑威爾恐跟腱斷裂 巴瑞亞：沒人比他更強悍

2020-01-22 15:13聯合報 記者林宋以情／即時報導

獨行俠中鋒鮑威爾（Dwight Powell）遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，倒地當下就...
獨行俠中鋒鮑威爾（Dwight Powell）遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，倒地當下就知大事不妙。 歐新社
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獨行俠今日迎戰快艇隊，107：110吞敗還傷禁區大將，先鋒中鋒鮑威爾（Dwight Powell）遭逢阿基里斯腱斷裂傷勢，同樣曾飽受跟腱斷裂重創的獨行俠老將巴瑞亞（J.J. Barea），心疼隊友之餘也為鮑威爾打氣，相信他能夠撐過這艱難的復健路。

28歲的鮑威爾本季場均9.6分、5.7籃板，他在首節還剩2分57秒時切入，在沒有任何碰撞下疑似因右腳跟腱斷裂倒地，面露痛苦一度以手捶地，並在隊友攙扶下回到休息室。

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）坦言鮑威爾的情況不樂觀，很可能是右腳跟腱撕裂傷，明日將會做核磁共振（MRI）檢查，「這是個難過的夜晚，但仍要等到檢查過後才會有確切情況。」

卡萊爾要面臨的狀況恐怕更為棘手，特別是波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣10場才剛歸隊，鮑威爾又倒下。唐西奇（Luka Doncic）也為受傷的隊友祈福，「無論場下上場下他都對我們意義重大，這不應該發生的，相信他會更強壯地歸來。」

曾是跟腱斷裂過來人的35歲老將巴瑞亞，深信鮑威爾能夠度過難關。巴瑞亞去年1月右腳跟腱斷裂，本季歸隊至今出賽13場比賽，場均8.7分、3.2助攻，「沒有人有比他更強悍的強勢回歸心態，也沒有人能比他努力。」

獨行俠快艇Kristaps Porzingis

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