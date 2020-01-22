NBA／丟詹皇兒子球迷出面 湖人鐵粉拍影片道歉

丟詹皇兒子東西的小球迷出面，錄製影片道歉，表示自己是湖人鐵粉，只是想引起注意。擷圖自畫面 分享 facebook 湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）昨天比賽中遭球迷丟擲東西，讓「小皇帝」十分生氣，受訪時公開指責如此行為非常不尊重，相隔不到24小時「兇手」親自拍影片道歉，一名湖人小球迷面對鏡頭和詹姆斯家族說抱歉，承認自己做了錯誤行為。

小詹姆斯是塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High School）新鮮人，身為「名門之後」，他的加入讓球隊成為全美話題隊伍之一，但昨天比賽中在邊線等待發球時，卻被場外球迷丟擲的東西擊中，裁判當下就中斷比賽並找來警察，但沒找到丟擲物品的球迷。

昨天也在現場觀戰的詹姆斯，自己比賽結束後受訪說了重話，指就算是孩子，如此行為也非常不妥，小詹姆斯則沒受訪。

Hating has no age limit! 🤦🏾‍♂️. #JamesGang is build for it and well equipped. As we proceed 👑 https://t.co/6OzvGTxDEW — LeBron James (@KingJames) January 20, 2020

這位球迷今天就拍攝影片放上YouTube道歉，小球迷背景床鋪滿滿的湖人標誌，他表示自己也是「紫金軍團」死忠球迷，昨天丟出柳丁皮的舉動只是想引起小詹姆斯注意，並沒有傷害任何人的意圖，自己甚至早早就到場，只為了坐離場邊更近一些。

「我叫了小詹姆斯名字，希望他能看到我。保全並不知道丟東西的是我，但我媽仍把我帶回家，我們都知道我做錯了，這不是該做的好的事情。」小球迷表示，不管詹姆斯家族是否願意相信，但他是真心想說抱歉，「因為我和家人討論後，知道這是該做的事情。」