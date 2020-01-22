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NBA／內線大將賽季恐報銷 獨行俠輸球又折兵

2020-01-22 12:21聯合報 記者曾思儒／即時報導

獨行俠隊唐西奇(左)上籃，快艇隊雷納德防守。歐新社
獨行俠隊唐西奇(左)上籃，快艇隊雷納德防守。歐新社
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獨行俠隊今天才迎接連續缺陣10場的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）歸隊，但內線長人鮑威爾（Dwight Powell）卻在第一節開打不到10分鐘就傷到右腳阿基里斯腱，賽季恐提前報銷，最終球隊又以107：110敗給快艇隊，標準的「賠了夫人又折兵」。

獨行俠今天開賽前11投盡墨，但先前因右膝不適缺陣的波爾辛吉斯投進第一球後，獨行俠連4投都把握，首節打完24：24追平，不過本季平均有9.6分、5.7籃板的鮑威爾，第一節2分53秒就因右腳阿基里斯腱受創成傷兵，他當時持球切入，但踩第一步右腳就出問題，倒地時還用力捶了一下地板；他之後在隊友攙扶下蹣跚離場，球團沒多久就宣布鮑威爾本戰不會回歸。

快艇第二節打出36：25攻勢，帶著兩位數優勢進入下半場，獨行俠則在唐西奇（Luka Doncic）領軍下追分，三節打完將差距縮小到78：82，第四節更曾取得2分領先，但快艇有沙米特（Landry Shamet）兩記外線重砲要回優勢，雷納德（Kawhi Leonard）最後1分15秒的單場第一顆三分球破網後比分更拉大到108：100，獨行俠雖再追到3分差，但小哈德威（Tim Hardaway Jr.）16.1秒的追平外線沒入框，宣告逆轉失利。

雷納德三分球9投雖只1中，但唯一進球來得關鍵，36分和11籃板都是全場最高，沙米特也贊助5記三分球在內的18分；唐西奇只差1助攻就完成「大三元」，但36分、10籃板和9助攻成績單沒能助隊守住主場勝利，4連勝告終。

獨行俠快艇雷納德

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