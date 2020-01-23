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NBA／今日戰績表 湖人斯斯連線發威籃球壂堂勝尼克

2020-01-23 11:12聯合新聞網 整理

湖人隊詹姆斯(左)全場攻下21分，而隊友戴維斯則攻下28分。 美聯社
湖人隊詹姆斯(左)全場攻下21分，而隊友戴維斯則攻下28分。 美聯社
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NBA今日戰績表

國王 106:127 活塞

雷霆 120:114 魔術

76人 95:107 暴龍

快艇 : 老鷹

灰熊 95:119 塞爾蒂克

巫師 : 熱火

湖人 100:92 尼克

灰狼 : 公牛

金塊 : 火箭

溜馬 : 太陽

馬刺 : 鵜鶘

爵士 : 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 巫師 vs. 騎士

09:00 湖人 vs. 籃網(愛爾達體育1台、Eleven Sports 1)

11:30 獨行俠 vs. 拓荒者(緯來體育台)

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