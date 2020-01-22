NBA／處女秀將登場 威廉森：可能會失眠

本季選秀狀元鵜鶘隊威廉森即將上場，迎接他在NBA處女秀。 美聯社 分享 facebook 鵜鶘隊的「選秀狀元」威廉森（Zion Williamson）明天終於要迎接NBA處女秀，今天受訪他興奮之情藏不住，他笑說：「誠實的說，我不知道睡不睡得著，我會太興奮去想我的第一場NBA比賽。」

身為今年話題新人，威廉森因季前進行右膝關節鏡手術，第一場出賽一延再延，如今確定明天出戰馬刺隊上陣，他心情大好，還開起自己玩笑，稱之前在板凳席被鏡頭捕捉到對抗睡魔，其實只是在沉思。

他也提到，NBA首戰和NCAA第一戰的心情，相信還是有些不同，「這是我的第一場NBA比賽，現在是商業模式了。」

話題新人的處女秀將在鵜鶘主場冰沙國王中心（Smoothie King Center）上演，門票預計會銷售一空，昨天隊友英格倫（Brandon Ingram）也提到，他認為之後每場主場比賽都能座無虛席，球迷都會想進場看威廉森身手。

威廉森承認，等待復出的時間很難熬，他是去年10月底動刀，原本恢復期是6到8周，但最後已經超過13周，「有很多時候我都想去捶牆壁或踢椅子，因為真的很沮喪，無法隨心所欲動作，無法做任何運動，非常難受，尤其我才19歲，我還沒打第一場NBA比賽，真的不好受，但我熬過來了。」

狀元郎的復出目標很簡單，希望幫助球隊延續連勝氣勢；鵜鶘前28場比賽僅拿6勝，但最近16場比賽拿下11勝，和目前排名第8的灰熊隊僅剩3.5場勝差。