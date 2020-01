NBA／史坦追思會 魔術強森落淚：想念我的天使

前NBA總裁史坦。美聯社 分享 facebook 前NBA總裁史坦(David Stern)上月在紐約曼哈頓用腦溢血,緊急送醫接受手術,但2020年第一天與世長辭,享壽77歲,今天他的追思會在紐約曼哈頓的無線電城音樂廳(Radio City Music Hall)舉行,許多傳奇球星都出席致意,「魔術」強森(Magic Johnson)致詞時更落淚說「我會想念我的天使」。

史坦1984年到2014年都擔任NBA總裁,是任期最久的總裁;在他任期內,NBA走向全球化、增加7支隊伍、電視轉播升入增加40倍、球員平均薪資從25萬美元提升到500萬美元等,還在海外設立13間辦公室,且將例行賽搬到海外舉行,創下美國職業運動先例。

NBA commisioner Adam Silver opened as the speaker at David Stern’s Memorial. Other speakers to include: Magic Johnson, Pat Riley, Rick Welts, Wynton Marsalis among others. Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Yao Ming, Dirk Nowitzki, Dikembe Mutombo also in the packed attendance. pic.twitter.com/JSBns9qgTr

除允許球員參加奧運、催生出1992年巴塞隆納奧運奪金的「夢幻隊」,史坦也在1997年成立WNBA,並改變聯盟多項規定,像是藥檢、薪資空間和服裝規範等;史坦在2014年入選奈史密斯籃球名人堂,2016年入選FIBA名人堂。

「魔術」強森1991年宣布感染愛滋病毒後,史坦力挺他口中的「史上最喜愛球員」;強森今天致詞也提到,史坦決定讓他參加1992年的明星賽,挽救了他的生命。

NBA現任總裁席佛(Adam Silver)是影片追思後第一位上台致詞的主角,「油頭」萊里(Pat Riley)也是致辭嘉賓,「籃球大帝」喬丹(Michael Jordan)、羅素(Bill Russell)、「天勾」賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、「移動長城」姚明、德國名將諾維茨基(Dirk Nowitzki)和穆湯波(Dikembe Mutombo)都出席致敬;非籃球界的出席名人還包括NFL主席古德爾(Roger Goodell)、新英格蘭愛國者老闆克拉夫特(Robert Kraft)和多座葛萊美獎得主馬沙利斯(Wynton Marsalis)。

湖人隊和尼克隊今天則都取消練球,讓球員可以出席追思會。

Here’s @MagicJohnson today at David Stern’s memorial, talking about how the Commissioner saved his life by allowing him to play in the ‘92 All Star game. There wasn’t a dry eye in the house. Magic was raw, from the heart, with no speech to read from. Powerful stuff. pic.twitter.com/qgcDKPzV1p