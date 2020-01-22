親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

天意！「老婆堅持要躲這」潤寅董座楊文虎嘆半年就被抓

武漢肺炎進入美國！華盛頓州首例確診 男子曾到武漢旅遊

運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
健行筆記全球最美28條小路之台灣唯一入選。見晴懷古步道三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣
NBA今日最佳球員- Damian Lillard (1月21日)賽事懶人包 (1月21日)

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00梁起華

千期萬盼下，去年選秀會狀元威廉森(Zion Williamson)終於將在美東時間22日(周三)要回來了，全世界的NBA球迷都想看到新一代的重型轟炸機，將如何炸射籃框和第一場苦主聖安東尼奧馬刺隊的禁區鋒線。

威廉森是難得前無古人後無來者的籃球體能怪物，以著不符合流體和身體力學的身材，6呎6吋不到、285磅的體型在大學男籃飛天遁地。明明200公分不到，但他卻能以圓丘般的身材在禁區與200多公分的長人抗衡。已經有著美足球員線衛的體重，速度卻不輸籃球場上的後衛。他就是這樣神奇，讓他未上(NBA)球場就已經先轟動。

去年選秀狀元威廉森傷勢已完全復原，目前正在加緊練習，明天對上馬刺的比賽就要上場！...
去年選秀狀元威廉森傷勢已完全復原，目前正在加緊練習，明天對上馬刺的比賽就要上場！ 美聯社
分享

威廉森早在進NBA選秀前，已經被和早已退休的NBA老前輩「惡漢」巴克利(Charles Barkley)相比，兩人身高差不多，威廉森稍高一丁點，但進NBA時官方報稱的體重，威廉森足足比前輩多了30磅。

前幾周底特律活塞隊傳出一消息，大前鋒葛里芬(Blake Griffin)再次因為膝傷將整季報銷，葛瑞芬是目前現役NBA球員中和威廉森最類似、最接近的球員，兩人體型都走硬漢壯碩派，進攻都是以灌爆籃框為中心思想，彈跳性驚人，外線投射可以來一點，但都不是他們的菜，葛里芬經過幾年的NBA投籃訓練，但看他出手你就發現是有準頭，但不犀利、不是天生的手感。

兩人都是選秀狀元，紐約尼克隊的轉播電視台MSG播報兼評論員杭恩(Alan Hahn)在聽到葛里芬再次受傷的消息後表示，他非常擔心威廉森也會步上狀元老大哥的後塵，打打傷傷，大好的天分都在傷痛中度過了。

葛里芬的灌籃雖然非常好看，但生涯第一個球季就報廢，第二季難得全勤，接下來就常常受...
葛里芬的灌籃雖然非常好看，但生涯第一個球季就報廢，第二季難得全勤，接下來就常常受傷，本季更是提早結束，總計他11年職業生涯，例行賽缺席會達到280場，佔全部比賽的31%。 美聯社
分享

曾經有媒體非正式地幫威廉森估算過，體重280多磅的他，每彈跳一次膝蓋要承受的壓力，如果是爭搶籃板的中小型彈跳，膝蓋大約是承受200磅左右的壓力，但若是進行灌籃動作或甚是空中接力扣籃而落地的話，膝蓋承受壓力連同空中下降的力量會超過他的體重至少一倍。也就是說威廉森的膝蓋無法經常和長時間的承受這樣磨損。

減重聽起來是唯一的方法，甚至有媒體批評威廉森應該在飲食方面要更為自制一些，但若真的將體重減降至250磅左右，他是否依舊會是籃板下的圓丘呢？籃下的威力是否會受影響？

鵜鶘隊為了他特聘專業防護員，並且教他在空中飛行時如何「降落」、「軟著地」，但這些都防護就好像戰車外層包了許多沙包，只能防側擊和減輕砲彈的直衝力道，終究是抵不過大口徑砲火的直接命中目標。

鵜鶘特別為威廉森聘請防護員，想要減輕他起跳落地後膝蓋的衝擊。 美聯社
鵜鶘特別為威廉森聘請防護員，想要減輕他起跳落地後膝蓋的衝擊。 美聯社
分享

觀眾與讀者對於威廉森第一場的期待要有的認知與準備是，他上場可能就在30分鐘以內，得分在20內、籃板10個、火鍋2至3枚。威廉森至少在目前為止得分手段還相當有限，看看目前NBA得分排行榜上面，幾乎都要有相當卓越的外線能力。威廉森今年若能完全無傷無痛的打完剩下的場次，對鵜鶘隊和整個聯盟都是阿彌陀佛了。

NBA過去20多年來，只要狀元籤選擇的是四號或五號位置的，感覺都滿危險的，大概就是目前明尼蘇達灰狼的唐斯(Karl-Anthony Towns )和洛杉磯湖人隊的戴維斯(Anthony Davis)符合期待些，歐登(Greg Oden)、班奈特(Anthony Bennett)和剛提到的葛里芬，威廉森雖還沒出場，但的確有理由讓人擔心啊！

歐登(左)和班奈特(右)都是NBA史上有名的水貨狀元，可以看出選鋒線長人的高風險...
歐登(左)和班奈特(右)都是NBA史上有名的水貨狀元，可以看出選鋒線長人的高風險。 歐新社資料照片
分享

NBA今年東西區各有兩隊讓人失望，一是一口氣招聘了兩大牌明星的布魯克林籃網，另一就是威廉森的紐奧良鵜鶘隊，鵜鶘隊將期望和未來五至十年的願景都押在威廉森身上，但球季已經打了超過一半了，狀元還沒上場。另外即使沒有「轟炸機」的支援，但有鮑爾(Lonzo Ball)、哈樂戴( Jrue Holiday)和打出應有身手的英格倫(Brandon Ingram) ，鵜鶘隊的戰績應該不止於現在的17勝27敗才對。

鵜鶘隊官方目前市宣稱對於威廉森未來的上場時數沒有限制，可以盡情發揮，但到底威廉森是否是百分百康復或體能達到巔峰了，筆者有點懷疑，上周15日有一名匿名的西區球隊總管表示，讓他要是再做一次選擇，他會選目前打得火熱的曼菲斯灰熊隊榜眼莫蘭特(Ja Morant) ，誠矣，這名總管是聰明的。

威廉森鵜鶘葛里芬

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

NBA／史詩級61分！里拉德飆破紀錄

2020-01-21 23:44

NBA／傳多隊有意交易延攬 羅斯：對現狀滿意

2020-01-21 15:54

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

NBA／超越艾佛森與華克 里拉德61分創多項紀錄

2020-01-21 16:57

NBA／里拉德狂飆61分 連創多項傲人紀錄

2020-01-21 15:57

NBA／富比士、懷特三分彈助威 馬刺驚險勝太陽

2020-01-21 15:50

NBA／小將波特籃板創新高 金塊客場擊退灰狼

2020-01-21 15:46

NBA／里拉德轟新高61分 拓荒者延長賽勝勇士

2020-01-21 15:07

NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

2020-01-21 14:56

NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

2020-01-21 14:26

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元拉出7連勝

2020-01-21 13:36

NBA／爵士主場以逸待勞 大勝溜馬30分

2020-01-21 13:29

NBA／熱火驚險退國王 延長賽7戰全勝傲視群雄

2020-01-21 13:24

NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

2020-01-21 12:44

NBA／鵜鶘21顆三分球破紀錄 斬斷灰熊7連勝

2020-01-21 12:11

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

2020-01-21 14:26

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

NBA／里拉德狂飆61分 連創多項傲人紀錄

2020-01-21 15:57

NBA／里拉德轟新高61分 拓荒者延長賽勝勇士

2020-01-21 15:07

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

2020-01-21 12:44

NBA／超越艾佛森與華克 里拉德61分創多項紀錄

2020-01-21 16:57

NBA／傳多隊有意交易延攬 羅斯：對現狀滿意

2020-01-21 15:54

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

2020-01-21 17:21

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47

NBA／鵜鶘21顆三分球破紀錄 斬斷灰熊7連勝

2020-01-21 12:11

NBA／熱火驚險退國王 延長賽7戰全勝傲視群雄

2020-01-21 13:24

NBA／富比士、懷特三分彈助威 馬刺驚險勝太陽

2020-01-21 15:50

6搶1／17年前救了中華隊 高志綱期待新英雄

2020-01-21 16:05

MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

2020-01-21 09:56

MLB／洛磯總管操作交易 亞瑞納多：不被尊重

2020-01-21 11:07

澳網／復出首戰不敵跳跳人 盧彥勳止步首輪

2020-01-21 18:27

中職／不怕被洪一中操爆 張正偉：在兄弟也很操

2020-01-21 18:45

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

澳網／女單唯一台將 謝淑薇首輪出局

2020-01-21 16:05

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

NBA／爵士主場以逸待勞 大勝溜馬30分

2020-01-21 13:29

火箭MVP雙星實驗挫敗 是紙老虎還是真有料？

2020-01-22 07:00

NBA／小將波特籃板創新高 金塊客場擊退灰狼

2020-01-21 15:46

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

2020-01-22 07:00

NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

2020-01-21 14:56

6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲線

2020-01-21 16:58

澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

2020-01-21 19:36

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同隊

2020-01-21 17:49

NBA／史詩級61分！里拉德飆破紀錄

2020-01-21 23:44

澳網／納達爾談心：大滿貫並非追求目標

2020-01-21 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top