狀元郎威廉森即將亮相 小心成為第二個葛里芬

千期萬盼下，去年選秀會狀元威廉森(Zion Williamson)終於將在美東時間22日(周三)要回來了，全世界的NBA球迷都想看到新一代的重型轟炸機，將如何炸射籃框和第一場苦主聖安東尼奧馬刺隊的禁區鋒線。

威廉森是難得前無古人後無來者的籃球體能怪物，以著不符合流體和身體力學的身材，6呎6吋不到、285磅的體型在大學男籃飛天遁地。明明200公分不到，但他卻能以圓丘般的身材在禁區與200多公分的長人抗衡。已經有著美足球員線衛的體重，速度卻不輸籃球場上的後衛。他就是這樣神奇，讓他未上(NBA)球場就已經先轟動。

去年選秀狀元威廉森傷勢已完全復原，目前正在加緊練習，明天對上馬刺的比賽就要上場！ 美聯社 分享 facebook

威廉森早在進NBA選秀前，已經被和早已退休的NBA老前輩「惡漢」巴克利(Charles Barkley)相比，兩人身高差不多，威廉森稍高一丁點，但進NBA時官方報稱的體重，威廉森足足比前輩多了30磅。

前幾周底特律活塞隊傳出一消息，大前鋒葛里芬(Blake Griffin)再次因為膝傷將整季報銷，葛瑞芬是目前現役NBA球員中和威廉森最類似、最接近的球員，兩人體型都走硬漢壯碩派，進攻都是以灌爆籃框為中心思想，彈跳性驚人，外線投射可以來一點，但都不是他們的菜，葛里芬經過幾年的NBA投籃訓練，但看他出手你就發現是有準頭，但不犀利、不是天生的手感。

兩人都是選秀狀元，紐約尼克隊的轉播電視台MSG播報兼評論員杭恩(Alan Hahn)在聽到葛里芬再次受傷的消息後表示，他非常擔心威廉森也會步上狀元老大哥的後塵，打打傷傷，大好的天分都在傷痛中度過了。

葛里芬的灌籃雖然非常好看，但生涯第一個球季就報廢，第二季難得全勤，接下來就常常受傷，本季更是提早結束，總計他11年職業生涯，例行賽缺席會達到280場，佔全部比賽的31%。 美聯社 分享 facebook

曾經有媒體非正式地幫威廉森估算過，體重280多磅的他，每彈跳一次膝蓋要承受的壓力，如果是爭搶籃板的中小型彈跳，膝蓋大約是承受200磅左右的壓力，但若是進行灌籃動作或甚是空中接力扣籃而落地的話，膝蓋承受壓力連同空中下降的力量會超過他的體重至少一倍。也就是說威廉森的膝蓋無法經常和長時間的承受這樣磨損。

減重聽起來是唯一的方法，甚至有媒體批評威廉森應該在飲食方面要更為自制一些，但若真的將體重減降至250磅左右，他是否依舊會是籃板下的圓丘呢？籃下的威力是否會受影響？

鵜鶘隊為了他特聘專業防護員，並且教他在空中飛行時如何「降落」、「軟著地」，但這些都防護就好像戰車外層包了許多沙包，只能防側擊和減輕砲彈的直衝力道，終究是抵不過大口徑砲火的直接命中目標。

鵜鶘特別為威廉森聘請防護員，想要減輕他起跳落地後膝蓋的衝擊。 美聯社 分享 facebook

觀眾與讀者對於威廉森第一場的期待要有的認知與準備是，他上場可能就在30分鐘以內，得分在20內、籃板10個、火鍋2至3枚。威廉森至少在目前為止得分手段還相當有限，看看目前NBA得分排行榜上面，幾乎都要有相當卓越的外線能力。威廉森今年若能完全無傷無痛的打完剩下的場次，對鵜鶘隊和整個聯盟都是阿彌陀佛了。

NBA過去20多年來，只要狀元籤選擇的是四號或五號位置的，感覺都滿危險的，大概就是目前明尼蘇達灰狼的唐斯(Karl-Anthony Towns )和洛杉磯湖人隊的戴維斯(Anthony Davis)符合期待些，歐登(Greg Oden)、班奈特(Anthony Bennett)和剛提到的葛里芬，威廉森雖還沒出場，但的確有理由讓人擔心啊！

歐登(左)和班奈特(右)都是NBA史上有名的水貨狀元，可以看出選鋒線長人的高風險。 歐新社資料照片 分享 facebook

NBA今年東西區各有兩隊讓人失望，一是一口氣招聘了兩大牌明星的布魯克林籃網，另一就是威廉森的紐奧良鵜鶘隊，鵜鶘隊將期望和未來五至十年的願景都押在威廉森身上，但球季已經打了超過一半了，狀元還沒上場。另外即使沒有「轟炸機」的支援，但有鮑爾(Lonzo Ball)、哈樂戴( Jrue Holiday)和打出應有身手的英格倫(Brandon Ingram) ，鵜鶘隊的戰績應該不止於現在的17勝27敗才對。

鵜鶘隊官方目前市宣稱對於威廉森未來的上場時數沒有限制，可以盡情發揮，但到底威廉森是否是百分百康復或體能達到巔峰了，筆者有點懷疑，上周15日有一名匿名的西區球隊總管表示，讓他要是再做一次選擇，他會選目前打得火熱的曼菲斯灰熊隊榜眼莫蘭特(Ja Morant) ，誠矣，這名總管是聰明的。