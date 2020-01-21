NBA／超越艾佛森與華克 里拉德61分創多項紀錄

里拉德單場猛轟61分外帶10籃板7助攻，不僅幫助拓荒者在延長賽以129：124擊敗勇士，還改寫了聯盟多項紀錄。 美聯社 分享 facebook

波特蘭拓荒者主控里拉德（Damian Lillard）在今天出戰金州勇士的比賽中單場猛轟61分外帶10籃板7助攻，不僅幫助拓荒者在延長賽以129：124擊敗勇士，還改寫了聯盟多項紀錄，包括超越戰神艾佛森（Allen Iverson）與塞爾蒂克主控華克（Kemba Walker），成為聯盟史上首位身高6呎2吋（188公分）以下生涯卻兩度單場拿下60分以上的球員。

在本賽季之前生涯最高得分為59分的里拉德，在去年11月出戰籃網的比賽中就曾有過單場60分的紀錄，不過該場比賽拓荒者卻以輸球收場，而今天拓荒者又一路與勇士拚戰到延長賽，他在比賽最後一分鐘球隊落後的情況下，先是飆進追平比數的三分球，隨後又在罰球線上幫助拓荒者超前比分，讓他獲得全場球迷的「MVP」呼聲。

對於自己的歷史性的表現幫助球隊取勝，里拉德賽後說：「這是一次創造職業生涯最高得分得機會，我自認為球迷帶來了一場精彩的比賽，我們很需要這場勝利，這才是最重要的。當我站上罰球線時，我的想法也是這樣，所以這個結果讓我感到相當開心。」

里拉德的單場61分10籃板7助攻，其中包括投進11顆三分球也改寫了聯盟多項紀錄，包括超越艾佛森與華克，成為史上第一位身高188公分以下但生涯兩度得分在60分以上的球員，並改寫馬丁路德紀念日單日最高得分（54分），也是第一位拿下超過60分，單場還投進10顆以上三分球的球員。

此外，里拉德也成為NBA和ABA合併後，第五位拿下單場60分10籃板5助攻的球員，前四人包括喬丹（Michael Jordan）、羅賓森（David Robinson）、麥葛雷迪（Tracy McGrady）與哈登（James Harden）。

在拓荒者隊史上，里拉德更是創下多項第一，包括單場最高得分，單場最多三分球命中，生涯七度得分在50分以上，是拓荒者隊史其他球員的總和，奠定了在拓荒者隊史地位。