NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

前詹姆斯(右)隊友衛斯特(左)，如今下場淒涼。 路透 分享 facebook

曾經年薪高達約台幣1.2億元，如今流落街頭遭到暴打、被人踩頭，前NBA球員衛斯特(Delonte West)處境令人不勝唏噓，身為友人的另一名前NBA球員尼爾森(Jameer Nelson)，呼籲各界能關心他的心理狀況，伸出援手救他一把。

現年36歲的衛斯特是塞爾蒂克2004年首輪選秀球員，2007-08球季轉戰騎士，成為當時詹姆斯(LeBron James)隊友，平均得分在兩位數以上，2009-10球季年薪來到425萬美元的水準，足讓他生活無虞，不過，後來冒出與詹姆斯母親有染的傳聞，且有過持槍被捕的紀錄，NBA生涯在2011-12球季在獨行俠隊出賽4場後就銷聲匿跡。

昨天在網路熱門流傳兩段影片，有一段影片竟是衛斯特在馬路上被人暴打、踩頭，另一段影片則是他在街頭與人爭執，明顯呈現「失心瘋」狀態，淒涼場面令人難過，引起各界關注。其實去年就傳出他流落街頭的畫面，只是現今情況更慘。

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6 — Measha⚡️ (@N90sKindOfWorld) January 20, 2020

Slim doing bad NBA need to offer him some help pic.twitter.com/b7MtTj9JAt — Maybe: Damani (@damani_givens) January 21, 2020

身為他前獨行俠隊友，已退出NBA的尼爾森，看到這兩段影片流傳，說他看到胃痛不已，並為衛斯特不捨，在推特上發文，擔心他心理狀況，請求各界協助，伸出援手來幫助他。