NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

前詹姆斯(右)隊友衛斯特(左),如今下場淒涼。

曾經年薪高達約台幣1.2億元,如今流落街頭遭到暴打、被人踩頭,前NBA球員衛斯特(Delonte West)處境令人不勝唏噓,身為友人的另一名前NBA球員尼爾森(Jameer Nelson),呼籲各界能關心他的心理狀況,伸出援手救他一把。

現年36歲的衛斯特是塞爾蒂克2004年首輪選秀球員,2007-08球季轉戰騎士,成為當時詹姆斯(LeBron James)隊友,平均得分在兩位數以上,2009-10球季年薪來到425萬美元的水準,足讓他生活無虞,不過,後來冒出與詹姆斯母親有染的傳聞,且有過持槍被捕的紀錄,NBA生涯在2011-12球季在獨行俠隊出賽4場後就銷聲匿跡。

昨天在網路熱門流傳兩段影片,有一段影片竟是衛斯特在馬路上被人暴打、踩頭,另一段影片則是他在街頭與人爭執,明顯呈現「失心瘋」狀態,淒涼場面令人難過,引起各界關注。其實去年就傳出他流落街頭的畫面,只是現今情況更慘。

Apparently Delonte West was seen getting beat up in the street this Morning. I went to school with him and it’s crazy to see just how his life has gone downhill since the NBA. pic.twitter.com/chm6Sbu9h6