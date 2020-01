NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

詹皇兒子小詹姆斯(LeBron James Jr.)在比賽中遭球迷丟擲東西的不理性對待,讓老爸氣得轉貼影片,並強調球迷這樣舉動非常不尊重。 美聯社 分享 facebook

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)今天除了輸球,兒子小詹姆斯(LeBron James Jr.)在比賽中遭球迷丟擲東西的不理性對待,讓他氣得轉貼影片,並強調球迷這樣舉動非常不尊重。

小詹姆斯是塞拉峽谷高中(Sierra Canyon High School)新鮮人,身為「名門之後」,他的加入讓球隊成為全美話題隊伍之一,門票常常銷售一空,但今天的焦點並非比賽內容或結果,而是小詹姆斯在場邊被球迷丟擲東西、裁判當下就中斷比賽。

今天也有比賽的詹姆斯,賽前先去看了兒子比賽,看到影片後也在推特上轉發,生氣寫說「仇恨不分年紀」;湖人以107:139敗給塞爾蒂克隊後,他也發表更多看法。

Hating has no age limit! 🤦🏾‍♂️. #JamesGang is build for it and well equipped. As we proceed 👑 https://t.co/6OzvGTxDEW