NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

詹皇兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）在比賽中遭球迷丟擲東西的不理性對待，讓老爸氣得轉貼影片，並強調球迷這樣舉動非常不尊重。 美聯社 分享 facebook

湖人隊當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）今天除了輸球，兒子小詹姆斯（LeBron James Jr.）在比賽中遭球迷丟擲東西的不理性對待，讓他氣得轉貼影片，並強調球迷這樣舉動非常不尊重。

小詹姆斯是塞拉峽谷高中（Sierra Canyon High School）新鮮人，身為「名門之後」，他的加入讓球隊成為全美話題隊伍之一，門票常常銷售一空，但今天的焦點並非比賽內容或結果，而是小詹姆斯在場邊被球迷丟擲東西、裁判當下就中斷比賽。

今天也有比賽的詹姆斯，賽前先去看了兒子比賽，看到影片後也在推特上轉發，生氣寫說「仇恨不分年紀」；湖人以107：139敗給塞爾蒂克隊後，他也發表更多看法。

Hating has no age limit! 🤦🏾‍♂️. #JamesGang is build for it and well equipped. As we proceed 👑 https://t.co/6OzvGTxDEW — LeBron James (@KingJames) January 20, 2020

「事實上我並沒看到或聽到，當我在球場的另一端，只看到裁判暫停比賽，然後警察出現，我根本不知道發生什麼事，直到來到球場後才看到影片。」詹姆斯表示，球迷行為非常不妥，就算是個孩子也一樣，「我不知道那個小孩年紀多大，所以我也不知道他是否有從自身或家裡學到什麼，但不論如何，這就是很不尊重的行為。」

小詹姆斯當時站在中場邊線準備發球，場外有東西飛來擊中他後，裁判當下就中斷比賽並找來警察，但並沒發現「兇手」，之後比賽也沒再發生任何場外意外。

小詹姆斯賽後沒有對這次意外發言，但隊友威廉斯（Ziaire Williams）為他抱不平，他說：「他從不會讓人擔心，你會很驚訝他必須經歷的一切，這不公平，但他並沒讓這些是干擾到他，我從他身上學到很多，誠實的說，他教導了我很多這類的事，而且他還比我年輕。」

詹姆斯也讚美說，兒子十分冷靜，情緒控管比雙親好上許多，「他有些事情處理得比媽媽和爸爸還好，沒有什麼包袱，我猜他也從我身上學到了一點，因為我讓很多事都隨風去。」詹姆斯也提到，愛子一直都很優秀，以團隊為重、敬愛隊友，也是弟弟和妹妹的好哥哥，遇到如此對待真的讓他十分生氣。