NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

哈登此役三分球17投僅1中，賽後回到球場練投三分球，盼能重拾外線手感。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭隊21日遭雷霆第四節上演逆轉秀，107：112苦吞四連敗。此役三分球17投僅1中的火箭球星哈登（James Harden），在比賽結束後也展現想中止連敗的決心，賽後回到球場練投三分球，盼能重拾外線手感。

火箭隊近日連續敗給灰熊、拓荒者、湖人及雷霆，且近兩場都是半場領先的情況下被後來居上，西區排名滑落至第六。今日火箭隊前三節還取得16分領先，但末節豬羊變色，遭雷霆打出41：20逆轉攻勢，眼看勝利溜走。

哈登此役繳29分、9籃板、6助攻，他除了12日對灰狼贏球該役三分球命中率達五成四，近七場中有六場命中率都不到兩成七，近三場更是投32中4。今日比賽告終後，哈登也重返球場，在助理教練盧卡斯（John Lucas）的陪同下練投三分球近30分鐘。

哈登說：「就是回到最基本，當你陷入低潮時，只能試著找回最初的投籃基礎，反覆練習。」

主帥丹東尼（Mike DAntoni）形容，現在火箭隊只要一個不對勁，一切都會徹底走樣，「就像當下起小雨時，大雨就會滂沱而至。」

丹東尼表示，要改變現況只能靠球員自己，專注場上，「我們可以選擇回擊、重新振作。這是我們的選擇，你可以選擇不去聽外界雜音，專注在己身，我也一樣。但如果我們不開始這麼做，就有麻煩了。」