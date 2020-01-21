親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合
運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
健行筆記三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣2191223 玉山西峰前峰一日遊
NBA焦點球員- Jayson Tatum (1月21日)賽事精華- 國王 vs. 熱火 (1月21日)

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16聯合報 記者林宋以情／即時報導

塞爾蒂克(右)上籃，詹姆斯防守(左)。美聯社
塞爾蒂克(右)上籃，詹姆斯防守(左)。美聯社
分享

洛杉磯湖人隊今日迎回休兵五場的戴維斯（Anthony Davis），但碰上近況火燙的塞爾蒂克踢到鐵板。綠衫軍在泰托姆（Jayson Tatum）、華克（Kemba Walker ）率領下，全員有得分紀錄，第三節更一度取得29分領先，早早奠定勝基，終場139：107擊敗湖人隊，中止三連敗，同時華克也拿下對戰詹姆斯（LeBron James）首勝。

塞爾蒂克近八戰奪六勝，今日前役因傷缺陣的華克、布朗（Jaylen Brown）都一併歸隊，特別是華克過去生涯28度交手詹姆斯從未贏球，今日綠衫軍重將齊心協力，為華克拿下生涯對戰詹姆斯首勝，別具意義。

綠衫軍次節打出36：25攻勢，帶著14分領先進入下半場，第三節地主趁勝追擊，華克單節拿下9分，倒數6分鐘華克、海瓦德（Gordon Hayward ）攜手8：0攻勢，將領先擴大到29分差，TD花園球場（TD Garden）傳出陣陣「beat LA」（擊敗湖人）呼聲，讓比賽再掀高潮。

泰托姆繳全場最佳27分、5籃板、3助攻，華克、布朗各挹注20分，華克外帶7助攻、4籃板，長人康特（Enes Kanter）板凳貢獻「雙十」18分、11籃板，海瓦德也有16分、6籃板。

湖人隊此役外線失準，全場三分球26投僅7中，末節難挽頹勢，雙方主力也在倒數4分鐘就換下場。

詹姆斯此役僅獲15分、7籃板、13助攻，麥基（JaVale McGee）18分、5籃板。因背部撞傷缺陣五場的戴維斯，球團為了保險起見控制他復出首戰上場時間，此役出賽23分鐘僅攻下9分、4籃板。

華克詹姆斯湖人

延伸閱讀

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

NBA／鵜鶘21顆三分球破紀錄 斬斷灰熊7連勝

2020-01-21 12:11

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥大三元拉出7連勝

2020-01-21 10:36

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

NBA／馬刺原住民之夜贏球 波總：有重要意義

2020-01-21 00:43

NBA／布萊恩得分將被詹皇超越：會打電話恭喜他

2020-01-20 16:30

NBA／「新春賀歲」 2020春節轉播表

2020-01-20 16:11

NBA／助威廉斯維持健康體態 鵜鶘自信有祕密武器

2020-01-20 15:40

NBA／賽制改革投票延期 聯盟稱要再研擬討論

2020-01-20 15:19

NBA／常遇陌生人出言挑釁 裴頓：他們想聽我說垃圾話

2020-01-20 14:47

NBA／末節遭溜馬逆轉 金塊主帥：沙波尼斯宰了我們

2020-01-20 14:14

NBA／深受賈奈特啟發 拉文：他是我遇過最好隊友

2020-01-20 12:43

NBA／艾德里奇化身三分射手 波總：有人假扮他上場

2020-01-20 12:38

NBA／處理哈瑞爾成棘手問題 傳快艇考慮交易補強內線

2020-01-20 12:30

NBA／堅持強硬打法 安戴托昆波：假摔不是我的個性

2020-01-20 12:24

NBA／索自己國王球衣實著照 唐西奇：以為他們會選我

2020-01-20 12:19

NBA／沙波尼斯「大三元」 溜馬逆轉碎金塊

2020-01-20 11:41

NBA／與爵士談成提前續約 奧尼爾再留鹽湖城4年

2020-01-20 10:44

NBA／隨隊完整練習 波爾辛吉斯有望復出對快艇

2020-01-20 10:28

NBA／火箭苦吞3連敗 衛少：保持正向

2020-01-20 10:02

NBA／傳敲定復出日期 柯瑞預計3月2號回歸

2020-01-20 09:36

NBA／馬刺首辦原住民之夜 雙星砍41分澆熄熱火

2020-01-20 09:16

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／布萊恩得分將被詹皇超越：會打電話恭喜他

2020-01-20 16:30

NBA／處理哈瑞爾成棘手問題 傳快艇考慮交易補強內線

2020-01-20 12:30

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／堅持強硬打法 安戴托昆波：假摔不是我的個性

2020-01-20 12:24

NBA／深受賈奈特啟發 拉文：他是我遇過最好隊友

2020-01-20 12:43

NBA／助威廉斯維持健康體態 鵜鶘自信有祕密武器

2020-01-20 15:40

NBA／常遇陌生人出言挑釁 裴頓：他們想聽我說垃圾話

2020-01-20 14:47

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

澳網／問鼎21座大滿貫開紅盤 費德勒首輪輕鬆過

2020-01-20 15:13

MLB／前塞揚「國王」赫南德茲 小聯盟約簽勇士

2020-01-21 08:01

澳網／拉森57分鐘內落敗 獎金比上班族整年還多

2020-01-21 00:10

NBA／末節遭溜馬逆轉 金塊主帥：沙波尼斯宰了我們

2020-01-20 14:14

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

NBA／「新春賀歲」 2020春節轉播表

2020-01-20 16:11

中職／在王貞治面前再見轟 林威助至今印象深刻

2020-01-20 15:55

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

NBA／艾德里奇化身三分射手 波總：有人假扮他上場

2020-01-20 12:38

澳網／點名3小將奪大滿貫 約克維奇：已經在敲門

2020-01-20 12:23

6搶1／嘜擱吵啊！趙士強期待棒界一元化

2020-01-20 16:42

澳網／相差24歲的對決 15歲高芙拍落大威晉次輪

2020-01-20 16:02

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

NBA／賽制改革投票延期 聯盟稱要再研擬討論

2020-01-20 15:19

棒球／王貞治預告雙響砲 趙士強：真的打兩支

2020-01-20 16:51

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

NBA／馬刺原住民之夜贏球 波總：有重要意義

2020-01-21 00:43

澳網／小威、大坂直美過頭關 盧彥勳、謝淑薇明登場

2020-01-20 13:02

NFL／浪人莫斯特4達陣 49人隊史7度進軍超級盃

2020-01-20 15:49

NFL／酋長擊敗泰坦 等了50年進軍超級盃

2020-01-20 15:48

澳網／24歲最大年齡差對決 高芙勝大威

2020-01-21 00:34

中職／石垣島交流賽對羅德 樂天桃猿25人名單出爐

2020-01-20 14:46

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

澳網／拒絕爆冷 球后芭蒂逆轉晉女單次輪

2020-01-20 19:31

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

中職／手腕運用類似劍道 林威助傳授年輕球員

2020-01-20 17:37

王貞治榮光展／王桑實現2轟承諾 趙士強直呼神

2020-01-21 00:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top