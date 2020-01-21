NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

塞爾蒂克(右)上籃，詹姆斯防守(左)。美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊今日迎回休兵五場的戴維斯（Anthony Davis），但碰上近況火燙的塞爾蒂克踢到鐵板。綠衫軍在泰托姆（Jayson Tatum）、華克（Kemba Walker ）率領下，全員有得分紀錄，第三節更一度取得29分領先，早早奠定勝基，終場139：107擊敗湖人隊，中止三連敗，同時華克也拿下對戰詹姆斯（LeBron James）首勝。

塞爾蒂克近八戰奪六勝，今日前役因傷缺陣的華克、布朗（Jaylen Brown）都一併歸隊，特別是華克過去生涯28度交手詹姆斯從未贏球，今日綠衫軍重將齊心協力，為華克拿下生涯對戰詹姆斯首勝，別具意義。

綠衫軍次節打出36：25攻勢，帶著14分領先進入下半場，第三節地主趁勝追擊，華克單節拿下9分，倒數6分鐘華克、海瓦德（Gordon Hayward ）攜手8：0攻勢，將領先擴大到29分差，TD花園球場（TD Garden）傳出陣陣「beat LA」（擊敗湖人）呼聲，讓比賽再掀高潮。

泰托姆繳全場最佳27分、5籃板、3助攻，華克、布朗各挹注20分，華克外帶7助攻、4籃板，長人康特（Enes Kanter）板凳貢獻「雙十」18分、11籃板，海瓦德也有16分、6籃板。

湖人隊此役外線失準，全場三分球26投僅7中，末節難挽頹勢，雙方主力也在倒數4分鐘就換下場。

詹姆斯此役僅獲15分、7籃板、13助攻，麥基（JaVale McGee）18分、5籃板。因背部撞傷缺陣五場的戴維斯，球團為了保險起見控制他復出首戰上場時間，此役出賽23分鐘僅攻下9分、4籃板。