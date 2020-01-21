NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

面對近期遭遇連敗低潮的前東家火箭，雷霆主控保羅（Chris Paul）21日上半場就轟27分，全場28分、7籃板、3助攻，攜手挹注25分的蓋里納里（ Danilo Gallinari），112：107擊敗火箭，賞給火箭近期四連敗。

雷霆隊前三節打完落後達16分，但末節力挽狂瀾，單節轟下41：20，上演逆轉戲碼。第四節前3分鐘藉著施羅德（ Dennis Schroder）的領銜下，打出9：2攻勢，將差距縮小到個位數分差。

倒數6分鐘，蓋里納里獨攬12分含三記三分彈，加上三罰俱中，率隊打出12：2扳平戰局，亞歷山大（Gilgeous-Alexander）隨後兩罰俱中，幫助雷霆隊此役首度超前。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）前役輸球後向球隊信心喊話，保持正向，最後2分鐘挺身，連得4分率隊短暫要回領先，但雷霆重將輪番跳出，連拿6分再度超前，哈登倒數44.1秒拋投追到1分差，28.1秒施羅德跳投命中，亞歷山大終場前5.3秒再添兩罰，幫助雷霆穩穩拿下保險分。