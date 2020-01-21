NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

塞爾蒂克球星華克，過去交手詹姆斯全敗。法新社 分享 facebook NBA生涯邁入第九年，塞爾蒂克球星華克（Kemba Walker）過去28度交手詹姆斯（LeBron James）還沒贏過，今日主場迎戰湖人隊的華克說：「他是我們這個世代最傑出的球員。」

華克過去八年效力夏洛特山貓和黃蜂隊，過去例行賽24度與詹姆斯過招，另外4度在季後賽碰頭，但勝利女神總是站在「詹皇」那方，讓華克只能苦笑，「我不知道確切數字是多少，但我知道我從未擊敗過他。他已經長達15年是聯盟最傑出的球星了。」

華克前隊友太陽隊中鋒卡明斯基（Frank Kaminsky）就透露，華克並不如表面上豁達，即便他不時拿紀錄跟隊友開自己玩笑，「他其實有些在意，他也很想擊敗他。他拿這件事自嘲，多少表示他有些沮喪。」

黃蜂隊2016年2月曾經106：97擊敗過當時還披騎士隊戰袍的詹姆斯，林書豪該役拿下24分，當年還是菜鳥的卡明斯基也攻下15分，幫助球隊拿下勝利，唯獨華克因左膝痠痛缺陣，正巧與對詹姆斯首勝擦肩。

菜鳥G‧威廉斯（Grant Williams）也希望能幫助華克拿下首勝，表示先前和華克聊天，才得知華克從未從詹姆斯手中拿下勝利，「我的直覺就是真的嗎？我們今年應該完成它。」