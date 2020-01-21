NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

老鷹隊「高富帥」帕森斯(中)遭酒駕撞傷，生涯恐告終。美聯社 分享 facebook

林書豪在2012-2014年火箭隊時期的麻吉隊友，目前轉戰老鷹隊前鋒帕森斯（Chandler Parsons），傳出上周遭遇酒駕車禍不幸意外，盡管生命跡象穩定，但代表律師事務所聲明中指出，帕森斯遭受腦部損傷，椎間盤、肩關節唇也重創，生涯恐因此告終。

據ESPN報導，老鷹隊在16日通知帕森斯因車禍被放入腦震盪名單，今日帕森斯的律師事務所Morgan & Morgan透露更多細節，表示車禍當時約下午兩點，帕森斯當時練習結束正開車返回住處，未料遭遇嚴重車禍。

撞傷帕森斯的駕駛已因酒駕遭警方逮捕，並導致三輛車追撞，聲明中寫到，「帕森斯車禍傷勢嚴重，這並不應該發生。」帕森斯除了多處嚴重撕裂傷，還另外出現腦震盪，椎間盤、肩關節唇也重創，恐造成永久性傷害。

31歲的帕森斯近年因膝傷所困，本季僅打了五場比賽，他2016年與灰熊隊簽下四年9480萬美元合約，然而表現與薪資不符正比，一度被外界稱為「薪水小偷」，甚至被球隊冷凍起來，直至去年夏天被交易至老鷹隊，尋求再次出發機會，卻未料又遭遇車劫。

律師聲明中表示，帕森斯對於酒駕肇事者所造成的嚴重傷害非常難接受，「目前有醫療團隊協助帕森斯，然而他能否回到場上仍是未知數。」