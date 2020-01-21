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帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00特約記者李亦伸

上半季打完湖人34勝8敗西區第一，勝率8成10，在戴維斯傷停情況下，湖人還是打出4勝1敗戰績，分別擊敗小牛、雷霆、火箭等季後賽球隊。沒有戴維斯和朗多的湖人正在經歷更多考驗，湖人用戰績和韌性證明，湖人正在變得更好。

湖人季中可以在沒有戴維斯和朗多情況下，依然能打出強悍防守和韌性，團隊出色穩定防守是主因，角色球員每場比賽都有3-4人輪流發揮是次因，但最重要的是指揮官詹姆斯，他的帶隊能力和比賽影響力仍在提升。

2019-20球季已進行一半，湖人目前以34勝8敗在西區排名第一，最大的功臣非詹...
2019-20球季已進行一半，湖人目前以34勝8敗在西區排名第一，最大的功臣非詹姆斯莫屬。 美聯社
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35歲詹姆斯還在進化和進步，帶隊方式更有效率，這可能比他今年場均25.5分、10.9助攻、7.7籃板還要更讓人吃驚。ESPN為上半季點評，MVP是公鹿前鋒安戴托昆波，但帶隊能力最出色的是詹姆斯，他不但讓全新湖人在半個賽季完成磨合，也幫助湖人隊友取得成功。

年紀更老，體能衰退的詹姆斯卻還在其他地方進步和進化，表現在幾個層面：

1、助攻

今年場均10.9次助攻，詹姆斯生涯最高，也是目前聯盟助攻王。

助攻只是數字，它代表傳球效率和隊友、戰術整體發揮，詹姆斯在他過去16年生涯助攻次數從來沒有突破10次，卻在他35歲這一季場均助攻達10.9次。老詹更老，體力受到影響，但他更懂得用傳球幫助球隊贏球，協助隊友取得成功，打出更好表現。

詹姆斯(右)越來越懂得傳球的藝術，他生涯平均助攻約為7次左右，但本季在上時間是生...
詹姆斯(右)越來越懂得傳球的藝術，他生涯平均助攻約為7次左右，但本季在上時間是生涯最低的情況下，助攻竟然衝上10.9次！ 美聯社
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2、下半場加速

老詹今年在第一節或上半場「守著打」的情況更多，這是一種不得已的調整，畢竟要整場比賽，四節都加速衝刺，對詹姆斯愈來愈不可能。因此上半場守著打，更多讓隊友發揮，融入比賽，找到狀況信心，這是詹姆斯和教練隊、隊友間的默契。

3、球隊氣氛

贏球可以解決岐見和問題，輸球問題自然更多，這是運動場上不變定率。除了贏球，詹姆斯帶隊能力和建立球隊文化，完美感染隊友。

詹姆斯今年球季收服前鋒達德利、射手丹尼爾斯，幫助後衛波普、中鋒哈沃德取得成功，讓3D好手格林、布萊德利喜愛湖人球隊文化和氛圍，後衛卡盧索、庫克和中鋒麥基在球隊輪換第二梯隊發揮功能，

4、以身作則

達德利說：「詹姆斯永遠都是最早到球場訓練的湖人球員，他不只是自己為比賽訓練做好萬全準備，他也會同時幫助隊友訓練，一起努力取得成功」。

丹尼爾斯在IG上感謝詹姆斯，因為老詹送他一堆籃球鞋。丹尼爾斯發文感嘆，「感謝我的兄弟，這太多了(球鞋)」。詹姆斯除了幫助隊友訓練，協助他們建立信心打出更好籃球，老詹更關注隊友、生活，在訓練、比賽時一起用餐，拉近隊友距離，彼此關懷。

帶領一支球隊不只是打出個人最好數據和努力，更重要的是凝聚隊友，幫助他們取得成功，甚至在生活、訓練中關注他們，共同努力，追求共同目標。

詹姆斯(右)跟湖人隊友相處融洽，帶領球隊以身作則，並時常關心隊友的狀況。 美聯社
詹姆斯(右)跟湖人隊友相處融洽，帶領球隊以身作則，並時常關心隊友的狀況。 美聯社
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詹姆斯現在做的事和帶隊方式已經是第一人，NBA歷史上像他這種分量的超級球星、領袖球員可能不少，但能夠真正幫助隊友取得成功，並且期待隊友打出最好狀況的球星，老詹絕無僅有。

35歲帶隊能力和比賽影響力仍在進步、提升，讓每個隊友都服氣，甚至幫助教練更容易執教，詹姆斯重新定義超級球星和帶隊能力，他正在幫助湖人邁向顛峰。

詹姆斯湖人

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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