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NBA賽事精華- 溜馬 vs. 金塊 (1月20日)賽事懶人包 (1月20日)

NBA／末節遭溜馬逆轉 金塊主帥：沙波尼斯宰了我們

2020-01-20 14:14聯合報 記者林宋以情／即時報導

沙波尼斯。 美聯社
沙波尼斯。 美聯社
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溜馬隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）今日貢獻生涯首場「大三元」22分、15籃板、10助攻，聯手全場三分球7投6中的麥克德莫（Doug McDermott）逆轉勝金塊，金塊主帥馬龍（Michael Malone）賽後也忍不住大嘆，球隊被溜馬雙雄打到陣亡。

「麥克德莫、沙波尼斯殺了我們。」馬龍點出，特別是在第四節，兩人合計搶下六顆進攻籃板，「他們鮮少失手，把我們打得暈頭轉向，打得比我們還要強悍，這市場令人失望的敗仗。」

落後大半場的溜馬隊，在麥克德莫末節連兩記外線命中後展開反擊，沙波尼斯也積極在禁區逞威，尤其倒數5分鐘連續搶下進攻籃板，幫助球隊製造二波進攻。

沙波尼斯表示這只是客場五連戰首戰，球隊需要好的開始，「我們全場都在落後5、6分間徘徊，我覺得我們需要這場勝利，我也相信隊友。第四節每個人都挺身而出，投進關鍵球。」

金塊隊此役32罰罰丟10球，且全場三分球23投僅中3，反觀溜馬隊三分線命中率達四成四。攻下10分的金塊隊波特（Michael Porter Jr）說：「我們太過放鬆了，特別是下半場毫無警戒，將勝利拱手讓出。」

金塊溜馬

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