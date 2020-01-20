NBA／沙波尼斯「大三元」 溜馬逆轉碎金塊

第三節一度落後達雙位數，溜馬隊今日面對金塊在末節上演逆轉戲碼，由攻下「大三元」22分、15籃板、10助攻的沙波尼斯（Domantas Sabonis）領軍，攜手麥克德莫（Doug McDermott）末節狂轟41分，終場115：107擊碎西區第二金塊。

溜馬隊今日展開客場五連戰，首戰就碰上西區強權金塊，這是兩軍18天內第二度交手，前次碰頭溜馬12分落敗，今日開賽溜馬找不到準心，首節僅拿下15分，第三節倒數1分鐘更落後達10分。

但溜馬重將末節展開反攻，麥克德莫兩記三分球，率隊打出11：4扳平戰局，強勢反攻也讓氣勢倒向溜馬隊，手感火燙的麥克德莫，倒數4分13秒先飆進三分球超前比數，沙波尼斯也在禁區逞威，連連搶下進攻籃板補籃得手。

金塊隊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）站上罰球線試圖扭轉頹勢，但麥克德莫終場前1分08秒再飆外線冷箭，讀秒階段一波6：2帶走勝利。

板凳出發的麥克德莫全場三分球7投6中，攻下全隊最高24分，華倫（T.J. Warren）、波格登（Malcolm Brogdon）也各挹注22分。金塊隊約柯奇繳全場最高30分、10籃板。