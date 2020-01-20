親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

凝視珍雅各：「反都更祖師母」戰後美國的城市保衛戰

運動筆記2020渣打馬苦練一年, 只為破3, 殘念~~~
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 熱火 vs. 馬刺 (1月20日)焦點球員- LaMarcus Aldridge (1月20日)

NBA／火箭苦吞3連敗 衛少：保持正向

2020-01-20 10:02聯合報 記者林宋以情／即時報導

衛斯特布魯克面臨球隊連敗，仍保持正向。 路透
衛斯特布魯克面臨球隊連敗，仍保持正向。 路透
分享
陣中擁有兩名MVP級球星，休士頓火箭隊近日卻苦吞三連敗，前役更敗給戴維斯（Anthony Davis）缺席的湖人隊，排名下探至西區第六，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也向隊友信心喊話，希望球隊保持正向，突破瓶頸。

火箭隊先是11分差敗給灰熊，回到主場後也沒能止敗，先後不敵拓荒者和湖人隊，特別是昨日湖人雙星缺一，戴維斯因傷連續缺陣第五場，不過紫金大軍仍舊在詹姆斯（LeBron James）領銜下打出逆轉勝，火箭隊西區排名也遭獨行俠「超車」。

前役攻下35分、9籃板、7助攻的「衛少」表示，連敗就是球季的一部分，在所難免，「身為團隊的一分子，我們必須保持正面心態。能做的就是持續專注在比賽，團結一心，找出最佳的應對之道向前邁進。」

昨日同樣轟高分34分的哈登（James Harden），坦言輸球並不好受，但這或許是每支球隊都球季中必經過程，「相信難熬的日子不會太久，特別是對為挑戰而生的球隊而言。我們會繼續拚，並從這些時刻中汲取經驗。」

火箭隊接下來七戰中有五場比賽要交手西區勁敵，主場迎戰雷霆、金塊後展開客場四連戰，分別對上灰狼、金塊、爵士和拓荒者，再回到主場迎戰獨行俠以及鵜鶘。

湖人金塊獨行俠

延伸閱讀

戴維斯、朗多持續缺陣 對火箭之戰可能回歸

自認復原近況佳 戴維斯笑稱：感覺湖人不需要我

朗多手指骨折 戴維斯連3場休兵

哈沃德模仿詹皇賽前儀式 戴維斯賽後客串記者

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

NBA／傳敲定復出日期 柯瑞預計3月2號回歸

2020-01-20 09:36

NBA／馬刺首辦原住民之夜 雙星砍41分澆熄熱火

2020-01-20 09:16

NBA／隨隊完整練習 波爾辛吉斯有望復出對快艇

2020-01-20 10:28

NBA／今日戰績表 馬刺主場力克東區老二熱火

2020-01-20 08:23

NBA／輸魔術「太刺激」 詹皇火大拆火箭

2020-01-19 23:42

NBA／柯瑞客串轉播、記者 訪問讓隊友忍不住大笑

2020-01-19 17:40

NBA／湯普森返母校受表揚 樂收人當浪花兄弟榮譽成員

2020-01-19 15:50

NBA／威斯特斷言必超越諾維茨基 唐西奇：還需進步很多

2020-01-19 14:55

熱門文章

NBA／MVP連線69分無用 詹姆斯再讓火箭失速

2020-01-19 12:40

NBA／重訓1周長3.6公斤肌肉 葛里芬直呼威廉森非常人

2020-01-19 14:23

NBA／拓荒者替雙星拉票 中文拉攏姊妹市高雄人

2020-01-19 14:40

NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

2020-01-19 10:58

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top