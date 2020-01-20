NBA／火箭苦吞3連敗 衛少：保持正向

衛斯特布魯克面臨球隊連敗，仍保持正向。 路透 分享 facebook 陣中擁有兩名MVP級球星，休士頓火箭隊近日卻苦吞三連敗，前役更敗給戴維斯（Anthony Davis）缺席的湖人隊，排名下探至西區第六，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也向隊友信心喊話，希望球隊保持正向，突破瓶頸。

火箭隊先是11分差敗給灰熊，回到主場後也沒能止敗，先後不敵拓荒者和湖人隊，特別是昨日湖人雙星缺一，戴維斯因傷連續缺陣第五場，不過紫金大軍仍舊在詹姆斯（LeBron James）領銜下打出逆轉勝，火箭隊西區排名也遭獨行俠「超車」。

前役攻下35分、9籃板、7助攻的「衛少」表示，連敗就是球季的一部分，在所難免，「身為團隊的一分子，我們必須保持正面心態。能做的就是持續專注在比賽，團結一心，找出最佳的應對之道向前邁進。」

昨日同樣轟高分34分的哈登（James Harden），坦言輸球並不好受，但這或許是每支球隊都球季中必經過程，「相信難熬的日子不會太久，特別是對為挑戰而生的球隊而言。我們會繼續拚，並從這些時刻中汲取經驗。」

火箭隊接下來七戰中有五場比賽要交手西區勁敵，主場迎戰雷霆、金塊後展開客場四連戰，分別對上灰狼、金塊、爵士和拓荒者，再回到主場迎戰獨行俠以及鵜鶘。