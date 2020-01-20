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NBA賽事精華- 熱火 vs. 馬刺 (1月20日)焦點球員- LaMarcus Aldridge (1月20日)

NBA／馬刺首辦原住民之夜 雙星砍41分澆熄熱火

2020-01-20 09:16聯合報 記者林宋以情／即時報導

馬刺隊艾德里吉(左)進攻。 美聯社
馬刺隊艾德里吉(左)進攻。 美聯社
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前役1分差敗給亞特蘭大老鷹，聖安東尼奧馬刺隊五天內第二度交手熱火，20日在主場甜蜜復仇，馬刺雙星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、德羅展（DeMar DeRozan）各貢獻21分、20分，率馬刺終場107：102澆熄熱火，中止近期二連敗。

馬刺半場結束取得領先，但熱火隊易籃後反超比數，末節艾德里奇吹起反攻號角，拋投追到1分差，德羅展倒數3分40秒兩罰俱中，艾德里奇再連得3分，貝藍利（Marco Belinelli）終場前2分07秒飆進三分球，馬刺隊一波10：0攻勢奠定勝基。

德羅展表示，「拋開前役飲恨，球隊此役重振旗鼓，也了解到保持領先並不容易。」米爾斯（Patty Mills）挹注18分，馬刺隊此役也舉辦史上首場原住民之夜，對身為澳洲原住民的米爾斯而言別具意義。

馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich）就說，「這是非常重要的一個夜晚，對米爾斯也很重要。對我們所有人來說，德州的原住民也很重要。」

米爾斯說：「撇除籃球，這場勝利也讓我們得以將籃球當作平台，去分享不同的文化和傳統。」

熱火隊阿德巴約（Bam Adebayo）攻下21分、16籃板外帶6助攻，德拉基奇（Goran Dragic）挹注19分，巴特勒（ Jimmy Butler）繳16分、6助攻、5籃板。

馬刺熱火艾德里奇

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