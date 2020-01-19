NBA／柯瑞客串轉播、記者 訪問讓隊友忍不住大笑

柯瑞。 美聯社 分享 facebook 金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）雖因手傷高掛免戰牌，不過他也沒因此閒著，今天他還除了擔任轉播現場解說外，當客串場邊記者，訪問自己的隊友帕斯柯爾（Eric Paschall），逗趣畫面連受訪的帕斯柯爾都忍不住大笑。

勇士日前迎戰金塊隊挑戰本季第十勝，卻讓到手勝利飛走，也吞下十連敗。今天勇士繼續在主場迎戰魔術隊，靠著羅素（DAngelo Russell）得到26分、12助攻領軍，搭配2位菜鳥帕斯柯爾攻20分、9籃板和波爾（Jordan Poole）21分，以109：95勝出。

雖然因左手骨折高掛免戰牌，柯瑞仍換一種方式與隊友同在，今天他當起轉播球評，不過這位球評十分偏袒自家球隊，在解說期間柯瑞直言：「我們會贏下這場比賽，然後我會與隊友們一起慶祝。」

賽後柯瑞還當起場邊記者，有模有樣的訪問隊友帕斯柯爾，柯瑞問說，這是勇士自2010年來首次有兩名新秀在同一場比賽中得分超過20分，上一次是柯瑞和R.威廉斯（Reggie Williams），你們是怎樣在賽季中找到優勢的？

帕斯柯爾説：「我感覺你和格林（Draymond Green）這些球員做得很棒，你們幫助了球隊，給了我們上場能打出好表現得信心。」不過看到前輩一本正經的訪問，帕斯柯爾也忍不住頻頻憋笑，最後柯瑞稱讚學弟是名很棒的球員，訪問也很精彩時，帕斯柯爾終於忍不住笑意，用毛巾摀嘴大笑。