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NBA賽事精華- 湖人 vs. 火箭 (1月19日)賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (1月19日)

NBA／今日戰績表 馬刺主場力克東區老二熱火

2020-01-20 08:23聯合新聞網 整理

馬刺隊德羅展(右)進攻。 美聯社
馬刺隊德羅展(右)進攻。 美聯社
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NBA今日戰績表

熱火 102:107 馬刺

溜馬 : 金塊

NBA明日賽程

時間 客場 主場

03:00 活塞 vs. 巫師

03:30 暴龍 vs. 老鷹

04:00 76人 vs. 籃網

06:00 魔術 vs. 黃蜂

06:00 尼克 vs. 騎士

06:00 國王 vs. 熱火

06:00 雷霆 vs. 火箭

06:00 鵜鶘 vs. 灰熊

06:00 公牛 vs. 公鹿

08:30 湖人 vs. 塞爾蒂克(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:00 金塊 vs. 灰狼

10:00 馬刺 vs. 太陽

10:00 溜馬 vs. 爵士

11:00 勇士 vs. 拓荒者

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