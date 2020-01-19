NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

湯普森被逐出場。 美聯社 分享 facebook 騎士隊湯普森（Tristan Thompson）昨日因罰球時拍了灰熊隊的克勞德（Jae Crowder）的屁股，領到第二次技術犯規，遭驅逐出場，令他哭笑不得，賽後也急著喊冤，強調兩人是前隊友，將會向聯盟提出上訴。

騎士隊昨日109：113不敵灰熊，湯普森與前隊友克勞德此役屢有激烈碰撞，兩人先領到雙方技術犯規，第三節湯普森罰球時，重重拍了將換下場的克勞德的屁股，卻因此領到第二次技術犯規，遭驅逐出場。

2017-2018年曾與克勞德同隊的湯普森，賽後大喊冤，「我們是有些恩怨，但這是拚戰精神的展現，裁判可能誤會了，他們可能忘記我們曾經是隊友。」湯普森也表示，他絕對會針對此吹判上訴。

克勞德也說，「我們只是彼此咆嘯，但並沒有互咬。」裁判長莫爾（Kenny Mauer）則表示，第二次技術犯規純粹是吹在湯普森朝克勞德背後拍擊的動作，而非兩人的言語交鋒。