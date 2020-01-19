親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎擴散 中國深圳、上海傳出疑似病例

運動筆記【健康】學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率愛上鹽山萬人傳愛
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA焦點球員- Devin Booker (1月19日)焦點球員- Marcus Smart (1月19日)

NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

2020-01-19 10:58聯合報 記者林宋以情／即時報導

湯普森被逐出場。 美聯社
湯普森被逐出場。 美聯社
分享
騎士湯普森（Tristan Thompson）昨日因罰球時拍了灰熊隊的克勞德（Jae Crowder）的屁股，領到第二次技術犯規，遭驅逐出場，令他哭笑不得，賽後也急著喊冤，強調兩人是前隊友，將會向聯盟提出上訴。

騎士隊昨日109：113不敵灰熊，湯普森與前隊友克勞德此役屢有激烈碰撞，兩人先領到雙方技術犯規，第三節湯普森罰球時，重重拍了將換下場的克勞德的屁股，卻因此領到第二次技術犯規，遭驅逐出場。

2017-2018年曾與克勞德同隊的湯普森，賽後大喊冤，「我們是有些恩怨，但這是拚戰精神的展現，裁判可能誤會了，他們可能忘記我們曾經是隊友。」湯普森也表示，他絕對會針對此吹判上訴。

克勞德也說，「我們只是彼此咆嘯，但並沒有互咬。」裁判長莫爾（Kenny Mauer）則表示，第二次技術犯規純粹是吹在湯普森朝克勞德背後拍擊的動作，而非兩人的言語交鋒。

湯普森灰熊騎士

延伸閱讀

NBA／未正面回答復出時間 湯普森藉機調侃柯...

雷納德生涯破9000分 同梯第7人達成

NBA／2月傷勢複檢 「浪花兄弟」評估復出時...

NBA／勇士若交易羅素 外媒稱西蒙斯是最佳回...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

NBA／雷納德連5場得分逾30 快艇40年來首人

2020-01-19 09:12

NBA／字母哥、米道頓聯手49分 公鹿破網6連勝

2020-01-19 09:58

NBA／華克同布朗缺陣 塞爾蒂克不敵太陽8戰吞6敗

2020-01-19 11:21

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥力壓籃網厄文拉出6連勝

2020-01-19 10:57

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

NBA／談外界對自身處境臆測 唐斯：外傳故事是捏造的

2020-01-19 10:46

NBA／拓荒者完成多人交易 貝茲摩轉戰國王

2020-01-19 08:40

NBA／「得分機器」甜瓜 生涯26014分現役第2

2020-01-18 23:57

NBA／三分球命中數創新高 安戴托昆波持續進化

2020-01-18 17:06

NBA／威廉森首戰受矚目 金塊火箭之戰全美直播遭取消

2020-01-18 16:19

NBA／今日戰績表 熱火延燒勝雷霆穩居東區第二

2020-01-18 15:20

NBA／柯文頓擺上交易平台？ 傳灰狼加速談判

2020-01-18 15:10

NBA／勇士威爾茲與空少成婚 史上首位成婚同志總裁

2020-01-18 14:57

NBA／唐西奇三分球創新高 擊退拓荒者迎4連勝

2020-01-18 13:58

NBA／板凳暴徒柯爾克瑪茲 76人主帥喻如瑞迪克

2020-01-18 13:04

NBA／赫爾特致勝三分彈 楊恩領軍逆轉馬刺

2020-01-18 12:55

NBA／灰熊退騎士強勢奪7連勝 穩坐西區老八

2020-01-18 12:20

NBA／公鹿開季前43戰得分都破百 36年來首見

2020-01-18 12:10

NBA／有望7度明星賽人氣王 詹皇直追喬丹紀錄

2020-01-18 11:50

NBA／小加索獨飆6記外線 暴龍三分雨宰巫師

2020-01-18 11:20

NBA／波格登致勝拋投 唐斯回歸灰狼仍吞4連敗

2020-01-18 11:15

NBA／湖人教頭少AD很焦慮 對戰火箭可能回歸

2020-01-18 10:55

NBA／字母哥球衣銷售僅次詹皇 養傷柯瑞居第3

2020-01-18 10:21

NBA／補強說惹議 厄文向隊友信心喊話

2020-01-18 09:50

NBA／唐斯休兵15場後歸隊 主帥：控制上場時間

2020-01-18 09:06

哈登、衛少各打各的 火箭團隊問題愈來愈多

2020-01-17 07:00

告別不可一世的風光 魔獸在湖人得到救贖

2020-01-17 07:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

勇士本季是場災難 格林變成一個災星

2020-01-14 07:00

地板型控衛的落日餘暉 老將保羅還有冠軍夢？

2020-01-10 07:00

乾坤小挪移後煥然一新 爵士小修小補成大業

2020-01-10 07:00

不再進一步退兩步 佛爾茲總算在魔術重生

2020-01-09 07:00

皮提諾和柯瑞的三分球革命 徹底改變NBA面貌

2020-01-09 07:00

奪冠主力少4人還是很強 暴龍真是一支奇特球隊

2020-01-07 07:00

史坦全面翻轉NBA 讓籃球不只是籃球

2020-01-03 07:00

唐斯生涯年扶不起灰狼 雙狀元組合恐走不久

2020-01-03 07:00

2019三大意外衝擊 2020冠軍變數更多

2020-01-02 07:00

跳樓交易純屬無心插柳 雷霆意外完成重建

2019-12-31 07:00

勇士3連勝令人驚奇 柯瑞歸隊後才會真正復活

2019-12-27 07:00
看更多

熱門文章

NBA／威廉森首戰受矚目 金塊火箭之戰全美直播遭取消

2020-01-18 16:19

NBA／勇士威爾茲與空少成婚 史上首位成婚同志總裁

2020-01-18 14:57

NBA／唐西奇三分球創新高 擊退拓荒者迎4連勝

2020-01-18 13:58

NBA／拓荒者完成多人交易 貝茲摩轉戰國王

2020-01-19 08:40

NBA／三分球命中數創新高 安戴托昆波持續進化

2020-01-18 17:06

NBA／赫爾特致勝三分彈 楊恩領軍逆轉馬刺

2020-01-18 12:55

UBA／車禍、轉校到延畢 余孟耘不平凡的籃球路

2020-01-18 16:26

NBA／「得分機器」甜瓜 生涯26014分現役第2

2020-01-18 23:57

NBA／灰熊退騎士強勢奪7連勝 穩坐西區老八

2020-01-18 12:20

NBA／雷納德連5場得分逾30 快艇40年來首人

2020-01-19 09:12

MLB／身上裝蜂鳴器作弊？布萊格曼：蠢斃了

2020-01-19 07:16

NBA／板凳暴徒柯爾克瑪茲 76人主帥喻如瑞迪克

2020-01-18 13:04

亞洲盃／劉錚缺陣影響大 帕克盼三將補上空缺

2020-01-18 17:49

NBA／公鹿開季前43戰得分都破百 36年來首見

2020-01-18 12:10

NBA／小加索獨飆6記外線 暴龍三分雨宰巫師

2020-01-18 11:20

MLB／費爾斯揭弊 美聯社作家挺「歷史會給你應得尊重」

2020-01-18 23:57

MLB／稱裝蜂鳴器荒謬 亞土維放話重返世界大賽

2020-01-19 07:34

ABL／東方狂轟18顆三分球 富邦勇士吞本季最慘一敗

2020-01-18 21:11

中職／4隊除夕起放年假 樂天僅放4天最早開工

2020-01-18 16:56

澳職／曾仁和手臂無大礙 手指瘀傷影響控球

2020-01-18 21:12

MLB／紅襪遭受調查 馬丁尼茲感覺糟透了

2020-01-19 07:54

澳職／曾仁和第2度先發 僅投1.2局失4分

2020-01-18 17:34

NFL╱大器晚成四分衛 要率泰坦演爆冷傳奇

2020-01-18 16:36

澳職／第2度先發…曾仁和敗給中指

2020-01-18 23:57

MLB／偷暗號球員也該受罰 近6成美國人支持

2020-01-19 08:39

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

UBA／再進國家一隊培訓 曾祥鈞有壓力但更熟悉

2020-01-18 17:12

澳職／曾仁和僅投1.2局吞首敗 教頭：手臂有些緊繃

2020-01-18 20:05

NBA／今日戰績表 熱火延燒勝雷霆穩居東區第二

2020-01-18 15:20

SBL／林宜輝0.9秒準絕殺 率裕隆2分差氣走台啤

2020-01-18 21:55

NBA／字母哥、米道頓聯手49分 公鹿破網6連勝

2020-01-19 09:58

MLB／押注洋基可退錢 博弈公司：太空人作弊

2020-01-19 10:15

NFL╱美聯社預測 49人將退包裝工進軍超級盃

2020-01-18 16:31

ABL／富邦勇士贏龍頭…卻慘輸爐主

2020-01-18 23:57

NBA／談外界對自身處境臆測 唐斯：外傳故事是捏造的

2020-01-19 10:46

MLB／不捨柯拉離隊 紅襪狄佛斯：他像父親一樣

2020-01-19 08:50

UBA／8強最後1席 高雄師大戰中州科大

2020-01-18 23:57

SBL／雙洋將合攻39分 台銀輕取九太收三連勝

2020-01-18 19:41

MLB／安打王羅斯身後可追封名人堂？官方打槍

2020-01-19 09:52

高球／日立盃次輪 陳宇茹猛抓6鳥躍至並列第一

2020-01-18 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top